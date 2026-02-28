Công ty hàng không Masterise tăng vốn "thần tốc" lên 40.300 tỷ đồng

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Hạ tầng Hàng không Masterise (gọi tắt là Công ty Hạ tầng) vừa tăng vốn điều lệ thêm hơn 8.000 tỷ đồng. Sau điều chỉnh, vốn điều lệ của doanh nghiệp này đạt 40.312 tỷ đồng.

Công ty được thành lập ngày 13/2, đăng ký trụ sở tại đường Nguyễn Thị Minh, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Theo hồ sơ đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp đăng ký 62 ngành nghề, trong đó hoạt động chính là cung cấp dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không.

Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Vũ Hoàng Long (sinh năm 1982). Ông Long đồng thời giữ chức Tổng giám đốc Công ty TNHH Cảng hàng không Masterise (gọi tắt là Công ty Cảng hàng không).

Tập đoàn Masterise vừa giảm 32.250 tỷ đồng vốn điều lệ, xuống còn hơn 2.977 tỷ đồng (Ảnh: Cổng thông tin quốc gia về ĐKDN).

Đáng chú ý, Công ty Hạ tầng và Công ty Cảng hàng không cùng đăng ký địa chỉ tại số 289, 291, 293 và 295 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Động thái tăng vốn quy mô lớn của Công ty Hạ tầng diễn ra trong bối cảnh các pháp nhân liên quan đến Tập đoàn Masterise đồng loạt có biến động về cơ cấu vốn và sở hữu.

Cụ thể, Tập đoàn Masterise vừa giảm 32.250 tỷ đồng vốn điều lệ, từ mức trước đó xuống còn hơn 2.977 tỷ đồng.

Trong khi đó, cập nhật thông tin từ Công ty Cảng hàng không Masterise cho thấy Tập đoàn Masterise không còn được ghi nhận là chủ doanh nghiệp; mục “chủ doanh nghiệp” trên hệ thống đăng ký hiện để trống. Trước đây, đơn vị này là thành viên của tập đoàn và là chủ đầu tư dự án sân bay Gia Bình (Bắc Ninh). Hiện vốn điều lệ của Công ty Cảng hàng không vẫn duy trì ở mức 29.300 tỷ đồng.

Dự án sân bay Gia Bình được quy hoạch với công suất 30 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2030 và có thể mở rộng lên 50 triệu khách. Đây là công trình lưỡng dụng, phục vụ cả mục tiêu quốc phòng và dân sự, được kỳ vọng giảm tải cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài - hiện đang quá tải - đồng thời đáp ứng nhu cầu phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 do Việt Nam đăng cai.