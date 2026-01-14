Xuất hiện hãng hàng không vốn 10 tỷ đồng do cá nhân sinh năm 1993 chi phối

Thị trường hàng không Việt Nam vừa ghi nhận sự hiện diện của một pháp nhân mới mang tên Công ty Cổ phần Hàng không LOTHA (LOTHA Airlines).

Vốn đăng ký chỉ 10 tỷ đồng

Ghi nhận dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, LOTHA Airlines được thành lập vào ngày 4/8/2025 với mã số doanh nghiệp 3801327820. Trụ sở chính của công ty đặt tại Cụm công nghiệp Hà Mỵ, ấp 4, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai.

Điểm đáng chú ý, LOTHA Airlines đăng ký vốn điều lệ ở mức 10 tỷ đồng. Con số này khá khiêm tốn khi đặt cạnh các quy định về vốn tối thiểu để kinh doanh vận tải hàng không.

Trong khi đó, theo quy định hiện nay, để lập hãng hàng không tại Việt Nam, điều kiện tiên quyết là phải có chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng yêu cầu về vốn pháp định tối thiểu phải từ 300-700 tỷ đồng (tùy quy mô), vốn chủ sở hữu ổn định, tuân thủ quy định về tỷ lệ vốn nước ngoài (tối đa 30%) và có phương án kinh doanh hiệu quả, đảm bảo đủ năng lực tài chính, kỹ thuật và nhân sự, sau đó mới xin cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không.

Thị trường hàng không Việt Nam vừa ghi nhận sự hiện diện mới của LOTHA Airlines (Ảnh: Fanpage thương hiệu).

Ai đang nắm vốn?

Về cơ cấu vốn, LOTHA Airlines đang có 5 cổ đông sáng lập là các cá nhân. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Sơn đóng vai trò là cổ đông chi phối với tỷ lệ sở hữu lên tới 96%, tương đương giá trị góp vốn 9,6 tỷ đồng.

4 cá nhân còn lại là ông Nguyễn Sơn Bình (góp 250 triệu đồng), ông Nguyễn Văn Thiện (50 triệu đồng), ông Nguyễn Trung Phước (50 triệu đồng) và ông Nguyễn Văn Sỹ (50 triệu đồng).

Người đại diện theo pháp luật, đồng thời giữ chức danh Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của LOTHA Airlines, là ông Nguyễn Ngọc Sơn. Ông Sơn sinh năm 1993.

Ngoài vai trò tại LOTHA Airlines, ông Sơn còn là đại diện pháp luật của một hệ sinh thái các doanh nghiệp bao gồm Công ty TNHH Thực phẩm và Đồ uống SOBI, Công ty cổ phần So Cas Holdings, Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng SOBI…

Ghi nhận trên Fanpage LOTHA Airlines, doanh nghiệp được thành lập và phát triển gắn liền với sự phát triển của Sân bay Quốc tế Long Thành - trung tâm hàng không mới của thế giới.

Sự xuất hiện của LOTHA Airlines diễn ra trong bối cảnh thị trường hàng không Việt Nam đang chứng kiến những chuyển động mạnh mẽ khi các "ông lớn" bất động sản liên tiếp lấn sân sang lĩnh vực hạ tầng và vận tải chuyên dụng.

Sự gia nhập của các tân binh tiềm lực tài chính mạnh đang hâm nóng cuộc đua giành thị phần tại một trong những thị trường hàng không năng động nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.