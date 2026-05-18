Công ty của ông Trầm Bê bị xử phạt, hủy tư cách đại chúng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An.

Được biết, Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An có trụ sở tại TPHCM, người đại diện theo pháp luật là ông Trầm Bê - Chủ tịch HĐQT.

Trước đó, Triều An đã bị Ủy ban Chứng khoán xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, do công bố thông tin không đúng quy định. Cụ thể, doanh nghiệp đã chậm công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với nhiều tài liệu, bao gồm: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên được soát xét năm 2024, báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2024…

Ngoài ra, công ty cũng vi phạm công bố thông tin với các báo cáo như tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024, năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025, năm 2025; báo cáo thường niên năm 2025.

Bệnh viện tư của ông Trầm Bê (Ảnh: TAH).

Về kinh doanh, theo báo cáo tài chính đến quý III/2025, Triều An lãi 122 tỷ đồng. Tổng tài sản tính đến ngày 30/9/2025 vượt 1.000 tỷ đồng.

Ông Trầm Bê từng là một doanh nhân nổi bật trên thương trường. Biến cố lớn xảy ra vào ngày 1/8/2017 khi ông bị bắt tạm giam. Sau đó, ông phải thi hành hai bản án hình sự với tổng mức án 7 năm tù.

Các bản án liên quan đến tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng - xảy ra trong thời gian ông giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng tại Ngân hàng Sacombank - và tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Trước khi tham gia lĩnh vực ngân hàng, ông Trầm Bê đã đầu tư vào nhiều ngành nghề như chế biến lâm sản, xây dựng, đồng thời góp vốn và tham gia điều hành Bệnh viện đa khoa Triều An.

Trong đó, Bệnh viện Triều An được thành lập năm 2001 bởi ông Trầm Bê cùng bác sĩ Nguyễn Hải Nam và ông Lâm Trung Lương, trong bối cảnh chủ trương xã hội hóa y tế bắt đầu đẩy mạnh.

Tháng 2/2023, cơ quan tố tụng tỉnh Trà Vinh xác nhận ông đã chấp hành xong hai bản án hình sự. Sau khi mãn hạn tù, ông quay trở lại tham gia Hội đồng quản trị Bệnh viện Triều An.