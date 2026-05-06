Bệnh viện của ông Trầm Bê bị xử phạt

Ngày 5/5, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An (Bệnh viện Triều An).

Bệnh viện Triều An có địa chỉ trụ sở chính tại số 425 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, TPHCM.

Cụ thể, Bệnh viện Triều An bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Công ty đã chậm công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với nhiều tài liệu.

Các tài liệu gồm báo cáo tài chính hợp nhất bán niên được soát xét năm 2024, báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2024; báo cáo tài chính riêng bán niên được soát xét năm 2025; báo cáo tài chính hợp nhất bán niên được soát xét năm 2025, báo cáo tài chính riêng được kiểm toán năm 2025; báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2025.

Ngoài ra các báo cáo như tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024, năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025, năm 2025; báo cáo thường niên năm 2025 cũng không được Triều An công bố đúng quy định.

Bệnh viện Triều An được ông Trầm Bê cùng bác sĩ Nguyễn Hải Nam và ông Lâm Trung Lương góp vốn xây dựng năm 2001. Thời điểm đó, Nhà nước có chủ trương xã hội hóa y tế với nhiều ưu đãi và thị trường khám, chữa bệnh tư nhân vẫn còn nhiều đất trống.

Trước đây, ông Trầm Bê giữ chức Chủ tịch HĐQT. Đến năm 2017, ông ngồi tù với hai bản án hình sự 7 năm liên quan đến Ngân hàng Phương Nam và Sài Gòn Thương tín (Sacombank). Ghế chủ tịch sau đó do ông Trần Ngọc Henri - người được xem là "phó tướng" của ông Trầm Bê - đảm trách.

Đến tháng 4/2024, ông Trần Ngọc Henri xin từ chức vì lý do sức khỏe. Sau đó, ông Trầm Bê được bầu trở lại ghế Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của Bệnh viện Triều An. Ông đang nắm khoảng 4,85% vốn, là cổ đông lớn thứ 3 sau bà Dương Thị Đẹt (nhân sự thuộc hệ sinh thái kinh doanh của ông) và con gái Trầm Thuyết Kiều.

Bệnh viện Triều An theo giới thiệu là một trong những bệnh viện tư nhân đầu tiên trên cả nước. Dữ liệu cập nhật trên trang cổ đông, bệnh viện mới công bố báo cáo tài chính đến quý III/2025. Theo báo cáo cập nhật gần nhất, tại thời điểm cuối tháng 9/2025, tổng tài sản Triều An vượt 1.000 tỷ đồng. Trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 122 tỷ đồng.