Hồ sơ công ty bất động sản 1.000 tỷ đồng gắn với sự trở lại của ông Trầm Bê

Thời gian gần đây, ông Trầm Bê được ghi nhận tái xuất trên thị trường với vai trò đại diện chủ đầu tư của một doanh nghiệp bất động sản tại khu vực phía Nam.

Cụ thể, với tư cách đại diện Công ty TNHH Xây dựng Hàm Giang, ông đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long liên quan đến kế hoạch triển khai dự án khu bến tổng hợp Định An cùng một số dự án khác do doanh nghiệp đề xuất đầu tư trên địa bàn.

Theo báo cáo, Hàm Giang hiện đang triển khai 4 dự án tại địa phương với tổng diện tích khoảng 468ha, tổng vốn đầu tư gần 6.000 tỷ đồng. Các dự án gồm: Khu bến tổng hợp Định An; cảng Trà Cú (Trà Vinh); khu hạ tầng dân cư và dịch vụ thủy hải sản; cùng khu công nghiệp gắn với cảng Trà Cú.

Trong đó, khu bến tổng hợp Định An là dự án có quy mô lớn nhất, với tổng vốn đầu tư 4.804 tỷ đồng và diện tích sử dụng hơn 125ha.

Sau khi hoàn tất việc thi hành hai bản án hình sự, ông Trầm Bê đã trở lại hoạt động kinh doanh từ vài năm trở lại đây. Trước đó, gia đình ông từng nắm giữ và chi phối nhiều doanh nghiệp và ngân hàng. Tuy nhiên, sau các biến động, cơ cấu sở hữu và mức độ ảnh hưởng đã có nhiều thay đổi.

Dữ liệu từ hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia cho thấy Công ty TNHH Xây dựng Hàm Giang hiện có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Năm 2023, doanh nghiệp này đã tăng vốn đáng kể.

Trong đó, Công ty cổ phần Khải Thịnh Trà Vinh nắm 50% vốn (tương ứng 500 tỷ đồng); ông Nguyễn Tấn Sự nắm 30%; hai cá nhân là ông Liêng Thành Liêm và ông Tạ Trầm Khải Minh mỗi người sở hữu 10%.

Ông Trầm Bê trên vai trò chủ đầu tư làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: IT)

Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và đầu tư, khai thác cảng biển. Hiện ông Nguyễn Tấn Sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc.

Đáng chú ý, ông Trầm Bê không đứng tên sở hữu cổ phần tại doanh nghiệp này, dù trực tiếp tham gia làm việc với lãnh đạo địa phương với vai trò đại diện chủ đầu tư.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Xây dựng Hàm Giang được thành lập vào tháng 6/2002, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh cảng biển. Đến tháng 6/2023, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ gấp đôi lên 1.000 tỷ đồng với 4 cổ đông góp vốn.

Ông Trầm Bê từng là một doanh nhân nổi bật trên thương trường. Biến cố lớn xảy ra vào ngày 1/8/2017 khi ông bị bắt tạm giam. Sau đó, ông phải thi hành hai bản án hình sự với tổng mức án 7 năm tù.

Các bản án liên quan đến tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng - xảy ra trong thời gian ông giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng tại Ngân hàng Sacombank - và tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Trước khi tham gia lĩnh vực ngân hàng, ông Trầm Bê đã đầu tư vào nhiều ngành nghề như chế biến lâm sản, xây dựng, đồng thời góp vốn và tham gia điều hành Bệnh viện Đa khoa Triều An.

Đến tháng 2/2023, cơ quan tố tụng tỉnh Trà Vinh xác nhận ông đã chấp hành xong hai bản án hình sự. Sau khi mãn hạn tù, ông quay trở lại tham gia Hội đồng quản trị Bệnh viện Triều An.