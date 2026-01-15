Công ty chế tác vàng cho PNJ sai sót trong kê khai thuế

Ngày 15/1, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 ban hành Thông báo Kết luận thanh tra Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ (gọi tắt là Công ty Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ) có địa chỉ tại phường An Nhơn, TPHCM.

Doanh nghiệp này thành lập năm 2018, có vốn điều lệ 500 triệu đồng. Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) là chủ sở hữu.

Theo kết luận thanh tra, Công ty Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ là doanh nghiệp có quy mô lớn so với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực trên cả nước. Trong hoạt động, công ty đã đầu tư nhiều máy móc thiết bị hiện đại, phục vụ hiệu quả và đảm bảo trong hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Công ty có tình hình hoạt động kinh doanh hiệu quả, sử dụng nhiều lao động giúp tạo công ăn việc làm cho địa phương, thực hiện nghĩa vụ thuế và không bị nợ đọng.

Trong hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ, công ty cơ bản đáp ứng và chấp hành về điều kiện hoạt động sản xuất, mua bán, gia công, xuất khẩu theo quy định tại Nghị dịnh 24/2012 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đã ban hành các quy trình nội bộ và thực hiện báo cáo theo quy định tại Thông tư 16/2012.

Sản phẩm vàng của PNJ (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngoài những kết quả đạt được, Công ty Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ còn hạn chế, vi phạm trong công tác phòng chống rửa tiền, cụ thể là phân công và đăng ký thông tin về cán bộ phụ trách về phòng, chống rửa tiền không kịp thời; còn sai sót về lưu trữ hồ sơ tài liệu nhận biết khách hàng; thực hiện báo cáo giao dịch có giá trị lớn không bảo đảm thời hạn quy định.

Công ty có sai sót trong việc khai không đúng kỳ tính thuế đối với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng không dẫn đến thiếu tiền thuế phải nộp theo Luật Quản lý thuế 2019.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ đối với các vi phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền. Đồng thời, gửi văn bản đến cơ quan liên ngành như Thuế TPHCM để thông tin các tồn tại, sai sót qua thanh tra để xem xét xử lý theo chức năng, thẩm quyền.

Qua kết quả thanh tra, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 đã đưa ra 3 kiến nghị và 2 khuyến nghị đối với Công ty Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ, yêu cầu đơn vị thực hiện nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả đúng quy định pháp luật.