Có tình trạng người dân Lào, Campuchia sang Việt Nam gom mua xăng

Thông tin cập nhật về tình hình kinh doanh xăng dầu tại nhiều tỉnh, thành của Tổ công tác đảm bảo an ninh năng lượng cho biết những ngày qua, do tâm lý lo ngại giá xăng dầu tăng và nguy cơ đứt gãy nguồn cung, người dân đã mua tích trữ bằng nhiều hình thức như dùng can, phi hoặc điều xe tải đi đổ dầu, khiến nhu cầu tăng đột biến trong thời gian ngắn.

Theo Tổ công tác, hiện tượng này chủ yếu xảy ra tại các tỉnh phía Bắc, đặc biệt khu vực Hà Nội, trong khi miền Trung và phía Nam ít hơn. Theo ghi nhận từ các Sở Công Thương, từ ngày 8/3, sau khi liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ bám sát giá thế giới, tình trạng mua tích trữ đã giảm.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng cho biết ngày 8/3 tại một số tỉnh biên giới như Tây Ninh, Gia Lai, Nghệ An xuất hiện tình trạng người dân nước ngoài sang Việt Nam mua xăng dầu do giá trong nước thấp hơn.

Hiện xăng RON 95 tại Campuchia khoảng 31.000 đồng/lít (giá tại Việt Nam là khoảng 27.047 đồng/lít), dầu diesel giá 25.000 đồng/lít (Chính phủ chưa cho tăng giá dầu, dự kiến sắp điều chỉnh). Tại Lào, giá xăng RON 95 là khoảng 39.000 đồng/lít, dầu diesel 36.600 đồng/lít, cao hơn đáng kể so với Việt Nam.

Ngoài ra, Lào đang thiếu nguồn cung xăng dầu do Thái Lan hạn chế bán, khiến nhiều cửa hàng phải đóng cửa. Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, nguồn cung xăng dầu để có điều hành phù hợp.

Theo Tổ công tác, hầu hết địa phương cho biết nguồn cung cơ bản ổn định, các cửa hàng hoạt động bình thường, chưa ghi nhận tình trạng đầu cơ, găm hàng hay đứt gãy nguồn cung.

Nhân viên bơm xăng dầu tại một cửa hàng ở Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Tại Hà Nội, lượng bán ra của các doanh nghiệp đầu mối (Petrolimex, PVOIL, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội) từ ngày 4-8/3 tăng khoảng 50% so với bình quân tháng 1. Ngày 7/3,17 cửa hàng tạm ngưng một số mặt hàng nhưng đã được bổ sung nguồn hàng và bán trở lại trong ngày.

Hà Nội cũng xuất hiện hiện tượng người dân mang can, thùng đến mua xăng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu để tích trữ, xuất hiện tình trạng bán xăng dầu bằng chai lọ tại khu vực gần các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đang phối hợp với UBND xã, phường kiểm tra, xử lý.

Tại TPHCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Huế, Nghệ An, Hải Phòng, thị trường nhìn chung ổn định, nguồn cung đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất, chưa phát hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bán bất hợp lý.

Tại Thanh Hóa, nguồn cung cơ bản được bảo đảm, dự kiến đáp ứng nhu cầu đến hết tháng 3. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối chưa có thông tin về kế hoạch đặt hàng cho tháng 4.

Thời gian gần đây, sản lượng bán ra tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tăng mạnh, bình quân tăng khoảng 80-100% so với thời gian trước; riêng hệ thống phân phối của Petrolimex ghi nhận mức tăng trên 100%.

Một số tỉnh như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Gia Lai xuất hiện hiện tượng tích trữ dầu diesel khi các xe tải xếp hàng đổ dầu tại cây xăng rồi quay sang bán lại cho cửa hàng khác.

Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng kiến nghị triển khai khẩn các giải pháp theo Nghị quyết 36 nhằm ổn định nguồn cung và thị trường xăng dầu. Trong đó, tập trung đa dạng hóa nguồn dầu thô cho các nhà máy lọc dầu, đặc biệt là Nghi Sơn, đồng thời tăng khai thác dầu thô và condensate trong nước để giảm phụ thuộc nhập khẩu.

Các doanh nghiệp được yêu cầu chủ động tìm kiếm nguồn nhập khẩu, vận hành nhà máy ở công suất cao nhưng đảm bảo an toàn, đồng thời sớm đưa vào vận hành các nhà máy condensate và ethanol để bổ sung nguyên liệu pha chế.

Cơ quan quản lý cũng sẽ tăng cường kiểm tra thị trường, ngăn chặn đầu cơ, găm hàng, tạo điều kiện về ngoại tệ, tín dụng và thông quan cho nhập khẩu xăng dầu, đồng thời nghiên cứu điều chỉnh thuế và sử dụng Quỹ bình ổn giá khi cần thiết. Về dài hạn, cần đẩy nhanh xây dựng cơ chế dự trữ xăng dầu quốc gia và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng nhằm bảo đảm an ninh năng lượng.