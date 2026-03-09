Dầu lên 100 USD/thùng: Mỹ tuyên bố sẽ giải tỏa eo Hormuz, kìm chế giá

Giá xăng dầu đang tăng mạnh trong bối cảnh căng thẳng quân sự liên quan đến Iran làm gián đoạn một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Trong chia sẻ mới nhất, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho rằng tình trạng này chỉ mang tính tạm thời và giá nhiên liệu có thể sớm hạ nhiệt khi Mỹ làm suy yếu khả năng của Iran trong việc gây rối hoạt động vận tải dầu qua eo biển Hormuz, nguồn tin từ CNBC cho hay.

‏“Kế hoạch của chúng tôi là đảm bảo dầu mỏ, khí tự nhiên, phân bón và nhiều sản phẩm năng lượng khác từ khu vực Vùng Vịnh có thể sớm lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz”, ông Wright nói.

Theo vị này, Mỹ đang làm suy giảm đáng kể khả năng tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Quốc gia này cũng nhấn mạnh sẽ hành động thận trọng và kỳ vọng dòng chảy năng lượng sẽ sớm được khôi phục.

‏Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh giá dầu toàn cầu tăng vọt kể từ khi chiến sự bùng phát tại Iran. Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải hẹp nối Vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương - được xem là “yết hầu năng lượng” của thế giới, khi khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu phải đi qua đây mỗi ngày. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại khu vực này đều có thể khiến thị trường năng lượng toàn cầu rung lắc.

Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải hẹp nối Vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương - được xem là “yết hầu năng lượng” của thế giới (Ảnh: India Today).

‏‏Trước áp lực giá xăng tăng, một số ý kiến cho rằng Washington có thể sử dụng Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (Strategic Petroleum Reserve SPR) để bơm thêm dầu ra thị trường - công cụ từng được Mỹ sử dụng trong quá khứ để giảm bớt tác động của các cú sốc nguồn cung. Tuy nhiên, Bộ trưởng Wright cho rằng bước đi này chưa thực sự cần thiết vào thời điểm này. ‏

‏Hiện diễn biến tại Trung Đông có thể khiến thị trường năng lượng biến động trong ngắn hạn. Tình trạng tắc nghẽn tàu chở dầu tại eo biển Hormuz đang làm chậm lưu thông hàng hóa, khiến nguồn cung bị gián đoạn.‏

Do căng thẳng Trung Đông, loạt “ông lớn” ngành dầu thế giới lần lượt tuyên bố cắt giảm sản lượng.

Mới nhất, Tập đoàn Dầu khí Kuwait (KPC) đã bắt đầu cắt giảm sản lượng dầu thô từ ngày 7/3. Động thái của Kuwait diễn ra sau khi một loạt quốc gia trong khu vực, bao gồm Iraq và Qatar, đã phải cắt giảm sản lượng dầu khí do các rủi ro an ninh ngày càng gia tăng. Hôm nay được biết là ngày thứ 8 liên tiếp các chuyến hàng năng lượng từ Trung Đông bị ảnh hưởng bởi căng thẳng địa chính trị.