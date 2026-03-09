Động thái mới của "trùm" dầu khí Kuwait

Tập đoàn Dầu khí Kuwait (KPC) đã bắt đầu cắt giảm sản lượng dầu thô từ ngày 7/3 và tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với một số hoạt động xuất khẩu, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục làm gián đoạn nghiêm trọng các tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng tại Trung Đông, theo Reuters.

Động thái của Kuwait diễn ra sau khi một loạt quốc gia trong khu vực, bao gồm Iraq và Qatar, đã phải cắt giảm sản lượng dầu khí do các rủi ro an ninh ngày càng gia tăng. Hôm nay được biết là ngày thứ 8 liên tiếp các chuyến hàng năng lượng từ Trung Đông bị ảnh hưởng bởi căng thẳng địa chính trị.

Hiện khu vực eo biển Hormuz vận chuyển khoảng 20% tổng nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới. Do đó, sự gián đoạn tại đây đã và đang tạo ra tác động đáng kể đối với thị trường năng lượng.

Nhà máy lọc dầu Abadan ở Iran (Ảnh: Reuters).

Dữ liệu thị trường cho thấy trong tháng 2, Kuwait sản xuất khoảng 2,6 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Việc cắt giảm hiện được mô tả là một biện pháp phòng ngừa, và công ty sẽ đánh giá lại quyết định này tùy thuộc vào diễn biến của tình hình an ninh trong khu vực.

Kuwait hiện là một trong những nhà xuất khẩu năng lượng quan trọng của khu vực. Ngoài dầu thô, nước này còn là nhà cung cấp naphtha lớn cho thị trường châu Á và là nhà xuất khẩu nhiên liệu máy bay phản lực đáng kể sang khu vực Tây Bắc châu Âu. Naphtha đóng vai trò là nguyên liệu đầu vào quan trọng trong ngành công nghiệp hóa dầu, do đó việc gián đoạn nguồn cung có thể gây ảnh hưởng lan tỏa đến chuỗi sản xuất hóa chất và nhựa toàn cầu.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng tình trạng gián đoạn nguồn cung có thể lan rộng hơn trong khu vực. Các quốc gia xuất khẩu lớn khác như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Ả Rập Xê Út có thể buộc phải xem xét cắt giảm sản lượng nếu căng thẳng quân sự tiếp tục kéo dài và hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz không thể khôi phục.

Diễn biến trên đang làm gia tăng đáng kể rủi ro đối với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, trong bối cảnh Trung Đông vẫn là khu vực xuất khẩu dầu khí quan trọng nhất thế giới. Các nhà quan sát cho rằng nếu tình hình tiếp tục xấu đi, thị trường dầu mỏ có thể đối mặt với những biến động mạnh về giá và nguồn cung trong thời gian tới.