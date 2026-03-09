Giá xăng dầu tăng cao, Hà Nội ra loạt biện pháp ứng phó

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành triển khai biện pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu, ổn định thị trường, hạn chế tác động của biến động giá đến tăng trưởng và hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Sở Công Thương Hà Nội được giao theo dõi nguồn cung và giá xăng dầu, tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh, xử lý các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, giảm chiết khấu bất hợp lý hoặc không cung cấp đủ hàng cho cửa hàng bán lẻ.

Đồng thời, đơn vị này theo dõi diễn biến giá xăng dầu quốc tế, thị trường trong nước và tình hình triển khai tại các địa phương để đề xuất giải pháp đảm bảo nguồn cung, ổn định thị trường, hạn chế tác động đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Sở cũng được yêu cầu rà soát các vướng mắc về nguồn cung xăng dầu, kịp thời báo cáo UBND TP và Bộ Công Thương để có phương án điều tiết phù hợp, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày theo quy định.

Bến xe buýt ở Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Sở Tài chính Hà Nội có nhiệm vụ phối hợp nghiên cứu cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp dịch vụ công ích bị ảnh hưởng lớn bởi giá xăng dầu như Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, Công ty TNHHMTV Công viên Cây xanh Hà Nội, các Công ty Thủy lợi…

Công an TP Hà Nội phối hợp tuyên truyền người dân không tích trữ xăng dầu, đồng thời kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. UBND các xã, phường được yêu cầu phối hợp lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, xử lý tình trạng bán xăng dầu trái phép bằng chai, lọ trên đường phố...

Hà Nội cũng yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối, phân phối và bán lẻ xăng dầu đảm bảo nguồn cung liên tục, bán đúng giá niêm yết, không găm hàng hoặc bán cầm chừng chờ tăng giá, góp phần ổn định thị trường.

Ngoài ra, các chủ đầu tư dự án và sở ngành liên quan được yêu cầu đánh giá tác động của biến động giá xăng dầu đến chi phí, tiến độ dự án, đồng thời có giải pháp điều chỉnh phù hợp để đảm bảo tiến độ các công trình trọng điểm.