17 cửa hàng xăng dầu tạm dừng bán, Hà Nội kiến nghị "nóng"

Sở Công Thương Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu, nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội ngày 7/3.

Theo đó, cơ quan này cho biết một số doanh nghiệp bán lẻ đã có văn bản đề nghị điều chỉnh thời gian bán hàng (giảm số giờ bán hàng) do không đảm bảo đủ nguồn hàng cung ứng liên tục, nhân lực để phục vụ hoạt động.

Trong ngày 7/3 ghi nhận 17 cửa hàng tạm dừng bán hàng hoặc hết hàng có lý do chính đáng, tăng thêm 3 cửa hàng so với ngày 6/3 gồm: Cửa hàng xăng dầu Minh Quang thuộc Công ty TNHH thương mại và xây dựng Hoàng Kiên (xã Ba Vì) hết dầu diesel do thương nhân cấp hàng không có nguồn dầu để cung cấp.

Cửa hàng xăng dầu Indel Ngọc Hồi (phường Yên Sở) hết xăng RON 95, vẫn bán mặt hàng dầu diesel. Cửa hàng xăng dầu Bảo Anh thuộc Công ty TNHH thương mại vận tải Bảo Anh (phường Đại Mỗ) hết xăng, vẫn bán dầu.

Sở Công Thương Hà Nội đánh giá các cửa hàng xăng dầu thiếu hàng, phải đóng cửa hoặc bán hàng hạn chế chủ yếu thuộc hệ thống của các thương nhân phân phối xăng dầu (đơn vị trung gian) do nguồn cung phụ thuộc vào các thương nhân đầu mối (đơn vị nhập khẩu xăng dầu).

Người dân đổ xăng dầu tại một cửa hàng ở Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Các cửa hàng thuộc hệ thống thương nhân đầu mối vẫn được đảm bảo nguồn hàng. Đầu mối ưu tiên cấp cho cửa hàng trực thuộc, sau đó đến đại lý và thương nhân nhận quyền và chỉ khi đảm bảo đủ trong hệ thống mới chia sẻ cho thương nhân phân phối.

Tại Hà Nội, hiện có gần 70% cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống đầu mối, hơn 30% thuộc thương nhân phân phối và nhà cung cấp từ tỉnh, thành khác. Các đầu mối cam kết đảm bảo nguồn hàng đến hết tháng 3.

Sở Công Thương Hà Nội đề nghị Bộ Công Thương kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh xăng dầu (đặc biệt là quy định về dữ trữ xăng dầu) đối với các thương nhân đầu mối, phân phối thường xuyên có nhiều cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống phân phối phải đóng cửa, ngừng bán do không cung cấp đủ hàng cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu, gây mất ổn định thị trường.

Trước đó, giá xăng dầu trong nước chiều 7/3 tiếp tục được điều chỉnh tăng mạnh. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 3.780 đồng/lít, lên 25.220 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 4.700 đồng/lít, lên 27.040 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các mặt hàng dầu tăng mạnh hơn: Dầu diesel tăng 7.200 đồng/lít lên 30.230 đồng/lít, dầu hỏa tăng 8.490 đồng/lít lên 35.090 đồng/lít; dầu mazut tăng 3.830 đồng/kg lên 21.320 đồng/kg.

Lũy kế 2 kỳ điều hành liên tiếp trong 3 ngày qua, giá xăng E5 RON 92 đã tăng tổng cộng 5.700 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 6.890 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel tăng 10.960 đồng/lít, dầu hỏa tăng 15.630 đồng/lít và dầu mazut tăng 5.640 đồng/kg.