Vì sao giá xăng dầu giảm mạnh, có loại giảm gần 8.000 đồng/lít?

Tối 11/3, giá bán lẻ xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh, áp dụng từ 22h cùng ngày. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 3.620 đồng/lít xuống 22.950 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 3.880 đồng/lít xuống 25.240 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh giảm. Cụ thể, dầu diesel giảm 4.240 đồng/lít xuống 26.470 đồng/lít; dầu hỏa giảm 7.970 đồng/lít xuống 24.410 đồng/lít; dầu mazut giảm 5.700 đồng/kg xuống 19.000 đồng/kg.

Trước đó, từ 23h45 ngày 10/3, giá các mặt hàng này cũng đã được điều chỉnh sau hai lần thay đổi vào các ngày 5/3 và 7/3. Như vậy, chỉ trong một tuần qua, giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh 4 lần - điều hiếm thấy trong cơ chế điều hành hiện nay.

Lũy kế sau 4 kỳ, giá xăng E5 RON 92 tăng tổng cộng 4.160 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 4.360 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel tăng 7.200 đồng/lít, dầu hỏa tăng 4.950 đồng/lít và dầu mazut tăng 3.320 đồng/kg.

Việc giá xăng dầu trong nước phải điều chỉnh liên tục trong thời gian ngắn chủ yếu do biến động mạnh của giá năng lượng thế giới, thay đổi tỷ giá và yêu cầu điều hành linh hoạt theo chỉ đạo của Chính phủ nhằm bình ổn thị trường.

Lý giải nguyên nhân điều hành giá xăng dầu trong tối 11/3, Bộ Công Thương cho biết việc tiếp tục điều chỉnh giá các mặt hàng này được thực hiện trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới biến động phức tạp và tỷ giá VND/USD thay đổi.

Theo Bộ này, việc điều hành cũng thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại Văn bản 2113 ngày 11/3 và Văn bản 2058 ngày 10/3 của Văn phòng Chính phủ về chủ trương bình ổn giá xăng dầu, cùng Quyết định 443 ngày 11/3 của Bộ trưởng Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trên cơ sở đó, ngày 11/3, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã quyết định phương án điều hành giá theo hướng kết hợp giữa việc chi sử dụng Quỹ bình ổn (5.000 đồng/lít với dầu diesel; 4.000 đồng/lít, kg với xăng, dầu hỏa và dầu mazut) và điều chỉnh giá bán lẻ trong nước, nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Đồng thời, cơ quan điều hành tiếp tục duy trì mức chênh lệch hợp lý giữa xăng sinh học E5 RON 92 và xăng RON 95 nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học.

Bộ Công Thương cũng cho biết thị trường xăng dầu thế giới ngày 10/3 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra; thông tin về cuộc điện đàm trao đổi giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga liên quan đến việc nới lỏng lệnh trừng phạt đối với dầu của Nga nhằm hạ nhiệt giá dầu toàn cầu.

"Bên cạnh đó, Mỹ và các nước thuộc nhóm G7 đang xem xét mở kho dầu dự trữ chiến lược; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong ngày 10/3 giảm xuống so với ngày 9/3", Bộ Công Thương nêu.

Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới ngày 10/3 so với ngày 9/3 đồng loạt giảm mạnh. Trong đó, xăng RON 92 dùng để pha chế E5 RON 92 còn 119,22 USD/thùng (giảm 14,41%), xăng RON 95 còn 127,42 USD/thùng (giảm 13,61%).

Dầu hỏa còn 142,99 USD/thùng (giảm 24,02%), dầu diesel 0,05S còn 160,4 USD/thùng (giảm 13,03%) và dầu mazut còn 682,71 USD/tấn (giảm 22,63%).

Theo cơ quan điều hành, nếu không sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường ngày 11/3 sẽ ở mức: Xăng E5 RON 92 là 26.951 đồng/lít, xăng RON 95 là 29.240 đồng/lít; dầu diesel 0.05S là 31.470 đồng/lít, dầu hỏa 28.419 đồng/lít và dầu mazut là 23.001 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.