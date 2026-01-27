"Ngôi sao" cổ phiếu dầu khí trong phiên thị trường giảm hơn 13 điểm

Nhóm cổ phiếu dầu khí gồm GAS (Tổng công ty Khí Việt Nam) và PLX (Petrolimex) đồng loạt tăng trần trong phiên giao dịch hôm nay (27/1), bất chấp thị trường chung giảm điểm.

Cả 2 mã này đều dư mua giá trần hàng triệu đơn vị, ghi nhận thanh khoản dồi dào, từ gần 6 triệu cổ phiếu đến hơn 13 triệu cổ phiếu.

Cổ phiếu dầu khí thăng hoa (Ảnh: GAS).

Trong đó, cổ phiếu GAS đã tăng trần 2 phiên liên tiếp, đang ở vùng 115.300 đồng/đơn vị. Đây cũng là mức đỉnh từ trước đến nay của cổ phiếu này. Đà hưng phấn mới diễn ra, dẫn đến việc cổ phiếu tăng 63% trong khoảng một tháng nay.

Tương tự, cổ phiếu PLX cũng tăng mạnh kể từ đầu năm nay, ghi nhận mức tăng 67%. Ở vùng 60.900 đồng/đơn vị hiện tại, mã này đã lập đỉnh trong 3 năm gần nhất.

Cùng với 2 mã này, nhiều cổ phiếu khác ngành dầu khí cũng tăng mạnh trong phiên, như BSR, OIL, PVB, PVC, PVS.

Tuy nhiên, áp lực thị trường nằm ở nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup, gồm VIC (Vingroup) và VHM (Vinhomes). Trong đó, cổ phiếu VHM giảm sàn còn VIC giảm 5,57%, tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

Chốt phiên, VN-Index giảm 13,22 điểm, về 1.830,5 điểm. Thanh khoản thị trường dè dặt, giá trị giao dịch trên HoSE chỉ hơn 25.500 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài gần như cân bằng giữa lực mua và bán. Khối này bán ròng VIC, VCB, VNM, VHM và mua ròng FPT, VCI, GAS, MBB...