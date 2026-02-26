Cổ phiếu VIC "gánh" thị trường, khối ngoại xả mạnh VNM

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 26/2, VN-Index có diễn biến tích cực vào buổi chiều, sau những giờ phân hóa trên diện rộng. VN-Index chốt phiên tăng 18,73 điểm, lên 1.879,64 điểm. Thanh khoản thị trường được giữ vững, giá trị giao dịch trên HoSE đạt gần 31.690 tỷ đồng.

Cổ phiếu VIC liên quan tỷ phú Vượng tăng mạnh (Ảnh: Vingroup).

Tâm điểm chú ý của thị trường nằm ở cổ phiếu VIC (Vingroup) liên quan đến tỷ phú Phạm Nhật Vượng khi chốt phiên tăng tới 6,9%, cao nhất trong nhóm VN30. Vào lúc hơn 14h, cổ phiếu này cũng được giao dịch giá trần và mang tính dẫn dắt dòng tiền. Trong hơn 18 điểm tăng của VN-Index, VIC đóng góp tới 16,95 điểm, là trụ đỡ chính của thị trường hôm nay.

Một điểm nhấn khác của thị trường là cổ phiếu FPT (Tập đoàn FPT) đã chấm dứt chuỗi ngày giảm liên tiếp, quay đầu tăng 1,57%. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 725 tỷ đồng mã này trong phiên hôm nay, kéo dài chuỗi "xả hàng" diễn ra nhiều ngày qua.

Đi ngược lại diễn biến thị trường chung, cổ phiếu ACV (Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam) giảm gần 4%, về 53.600 đồng/đơn vị. Doanh nghiệp này vừa thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT sang ông Lê Văn Khiên - Thành viên HĐQT.

Tuy nhiên, tâm điểm bán ròng của thị trường hôm nay dồn vào cổ phiếu VNM (Vinamilk). Mã này bị bán ròng hơn 2.128 tỷ đồng, cao nhất trên sàn chứng khoán.

Ngược lại, khối ngoại tiếp tục mua vào HPG (Hòa Phát), VIC và GMD (Gemadept). Trong đó, giá trị mua ròng HPG đạt 442 tỷ đồng.