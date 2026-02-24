Bộ trưởng Tài chính: Quyết liệt mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán

Sáng nay (24/2), lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu xuân được tổ chức tại TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, cho biết trong những ngày đầu năm, các diễn biến tích cực trên thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục được duy trì khi chỉ số và thanh khoản đều có sự tăng trưởng tốt. Các thị trường khác như chứng khoán phái sinh, trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp... tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, tích cực.

Cũng theo tư lệnh ngành tài chính, năm 2026 có ý nghĩa rất quan trọng, năm khởi đầu cho các mục tiêu cao hơn, kết quả đạt được sẽ là tiền đề quan trọng, tạo đà bứt phá cho giai đoạn phát triển mới.

Lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu năm (Ảnh: Khổng Chiêm).

Ông nêu 8 nhiệm vụ trọng tâm của ngành chứng khoán trong năm nay, theo hướng chủ động, linh hoạt để có những giải pháp quản lý, điều hành hiệu quả.

Một là tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và hệ thống cơ chế, chính sách nhằm tạo nền tảng pháp lý đầy đủ, đồng bộ, phù hợp với yêu cầu quản lý mới và xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán.

Hai là triển khai quyết liệt các giải pháp để duy trì xếp hạng và hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam theo các tiêu chuẩn bậc cao.

Ba là đẩy mạnh hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, trong đó chú trọng việc nâng cấp, mở rộng hệ thống KRX; thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa các nghiệp vụ để tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và thị trường hoạt động hiệu quả.

Bốn là sớm triển khai, tổ chức vận hành hiệu quả các thị trường mới như thị trường giao dịch tín chỉ carbon, tài sản mã hóa và thị trường giao dịch chứng khoán chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Năm là đa dạng hóa sản phẩm, tập trung đẩy mạnh IPO gắn với niêm yết để tăng cường nguồn cung hàng hóa; thúc đẩy doanh nghiệp FDI lên sàn; phát triển thị trường trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án theo mô hình PPP; thúc đẩy phát hành trái phiếu xanh, trái phiếu hạ tầng, góp phần phát triển thị trường vốn bền vững, huy động nguồn lực vốn cho phát triển kinh tế.

Sáu là tiếp tục triển khai các giải pháp đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư trong nước, thu hút nhà đầu tư nước ngoài, trong đó chú trọng triển khai hiệu quả Đề án tái cơ cấu nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán; đồng thời tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, nâng cao hiểu biết cho nhà đầu tư cá nhân.

Bảy là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát nhằm bảo đảm thị trường phát triển bền vững, công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trên thị trường.

Tám là đẩy mạnh hợp tác quốc tế, duy trì đối thoại thường xuyên với cơ quan quản lý các nước và các tổ chức quốc tế, nhằm tiếp nhận thông lệ tốt, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng chính sách phù hợp với bối cảnh quốc tế và điều kiện trong nước.

Lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đại diện các doanh nghiệp chụp hình cùng linh vật biểu tượng của thị trường chứng khoán trước cổng HoSE (Ảnh: Khổng Chiêm).

Phát biểu tại sự kiện, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK Nhà nước), nhận định năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ về quy mô, chất lượng và năng lực vận hành. Hệ thống giao dịch vận hành an toàn, thông suốt. Đặc biệt, ngày 18/10/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi - một dấu mốc quan trọng.

Đại diện UBCKNN nhìn nhận năm nay sẽ là một năm rất quan trọng với thị trường chứng khoán Việt Nam và mang ý nghĩa đặc biệt với ngành. Thị trường sẽ chuyển từ “đạt điều kiện” sang “vận hành ổn định và bền vững” theo chuẩn mực của một thị trường mới nổi.

UBCKNN nhận thức rằng nhiệm vụ trọng tâm không chỉ là duy trì đà tăng trưởng, mà quan trọng hơn là xây dựng một thị trường vận hành an toàn, minh bạch, ổn định, có khả năng chống chịu cao và thích ứng với mô hình thị trường mới trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.