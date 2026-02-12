Chứng khoán vượt 1.800 điểm nhờ 2 cổ phiếu quen mặt

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 12/2, thị trường tiếp tục giữ sắc xanh. VN-Index tăng hơn 17 điểm, vượt 1.814 điểm. Thanh khoản thị trường thấp, giá trị giao dịch trên sàn HoSE chỉ hơn 16.386 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu VIC, VHM ảnh hưởng tích cực nhất đến chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Thị trường tăng điểm dựa vào đà hưng phấn của 2 cổ phiếu liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng, gồm VIC (Vingroup) và VHM (Vinhomes). Trong đó, VIC tăng 5,44%, đóng góp 12,52 điểm còn VHM tăng 5,83%, góp 4,2 điểm. Tổng cộng, nhóm này "gánh" 16,72 điểm của đà tăng chỉ số hôm nay.

Ngoài 2 cổ phiếu trên, nhóm VN30 có sự phân hóa khi 12 mã giảm, 14 mã tăng. Nhiều cổ phiếu giảm thuộc nhóm ngân hàng như MBB, BID, TPB, SHB, VCB, LPB, SSB.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay mua ròng hơn 266 tỷ đồng. Các mã được mua ròng mạnh như VIC, GMD, EIB, NLG, MSN, VHM. Ngược lại, nhóm này bán ròng ACB, FPT, VCB.