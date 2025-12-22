6.000 tỷ đồng rót vào cổ phiếu sữa trong chớp mắt: Tỷ phú Thái đã ra tay?

Trong phiên giao dịch hôm nay (22/12), cổ phiếu VNM (Vinamilk) xuất hiện giao dịch thỏa thuận khối lượng lớn ngay từ đầu phiên.

Chỉ khoảng 2 phút (từ 10h14 đến 10h16), hơn 96 triệu cổ phiếu VNM đã được sang tay với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng. Tính trung bình, mỗi cổ phiếu VNM đã được mua với giá khoảng 62.500 đồng.

Lệnh giao dịch thỏa thuận cổ phiếu VNM trong 2 phút (Ảnh chụp màn hình).

Kết quả giao dịch thỏa thuận của khối ngoại dường như trùng khớp với các thông tin mà F&N Dairy Investments (thuộc sở hữu của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi) từng công bố.

Theo đó, F&N dự kiến mua hơn 96 triệu cổ phiếu VNM từ tay Platinum Victory từ ngày 22/12 đến ngày 20/1. Dự kiến sau giao dịch, công ty của tỷ phú Thái sở hữu 22,29% vốn. Ngược lại, tỷ lệ sở hữu của Platinum Victory giảm xuống còn 6,02%.

Vinamilk là một trong những khoản đầu tư từ sớm của tỷ phú Thái trên đất Việt, cùng với đó có thêm Sabeco. Nguồn cổ tức mà doanh nghiệp Thái Lan nhận được từ 2 doanh nghiệp đầu ngành bia, sữa ước tính hàng nghìn tỷ đồng, là những khoản đầu tư "gà đẻ trứng vàng" đem lại nguồn lợi hấp dẫn.