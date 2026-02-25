Cổ đông lớn nhất của Vingroup có thay đổi đáng chú ý

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (Vietnam Investment Group - VIG) vừa thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó mở rộng số lượng ngành nghề kinh doanh từ 32 lên 45.

Cụ thể, doanh nghiệp bổ sung thêm ngành nghề như Cho thuê xe có động cơ (mã ngành: 7710), Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (mã ngành: 4661), Bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác (mã ngành: 4781), Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (mã ngành: 4663).

VIG có động thái mở rộng sang các lĩnh vực liên quan đến ô tô (Ảnh: VinFast).

Công ty cũng bổ sung thêm các lĩnh vực như vệ sinh nhà cửa và dịch vụ vệ sinh khác.

Một số ngành nghề liên quan đến lưu trú trước đó cũng được cập nhật về tên gọi và mã. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (mã ngành: 9000) tách thành 3 ngành gồm: Hoạt động sáng tác văn học và sáng tác âm nhạc, Hoạt động sáng tạo nghệ thuật thị giác và Hoạt động sáng tạo nghệ thuật khác.

Trong khi đó, ngành Dịch vụ tắm hơi, massage, các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự không còn, một ngành tương tự xuất hiện là dịch vụ spa và xông hơi.

Tập đoàn Đầu tư Việt Nam hiện có vốn điều lệ 32.821 tỷ đồng và từ lâu được xem là công ty đầu tư cá nhân chủ chốt của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Doanh nghiệp này đang nắm giữ khoảng 32,5% cổ phần tại Vingroup, đồng thời sở hữu 32,9% vốn tại VinFast Auto Ltd., hai khoản đầu tư quan trọng bậc nhất trong hệ sinh thái của tập đoàn.

Động thái mở rộng sang các lĩnh vực liên quan đến ô tô của VIG diễn ra trong bối cảnh hệ sinh thái Vingroup đang đẩy mạnh các dự án về xe điện, vận tải xanh và hạ tầng giao thông.