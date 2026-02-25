Cổ phiếu vàng bạc diễn biến lạ trước ngày vía Thần Tài

Trước ngày vía Thần Tài, cổ phiếu PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận bất ngờ giảm 0,83% về 119.500 đồng/đơn vị. Diễn biến này khá bất ngờ bởi 2 phiên giao dịch sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trước đó, cổ phiếu liên tục tăng. Trước nghỉ lễ, mã này cũng có 3 ngày tăng liên tiếp và lập đỉnh 3 tháng vào ngày 30/1.

Trong một diễn biến có liên quan, nhóm cổ đông thuộc Dragon Capital đã kịp nâng sở hữu lên hơn 5%, trở thành cổ đông lớn của công ty vàng bạc này.

Cổ phiếu PNJ giảm trước ngày vía Thần Tài (Ảnh: Khổng Chiêm).

Quay trở lại thị trường chung, VN-Index có phiên điều chỉnh sau 2 ngày liên tiếp tăng điểm. Mức giảm 6,71 điểm, về 1.860,91 điểm. Thanh khoản sàn HoSE duy trì quanh 38.148 tỷ đồng.

Trong nhóm VN30, duy nhất cổ phiếu GVR của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tăng trần lên 42.200 đồng/đơn vị. Lực cầu hấp dẫn dồn vào mã này, đến cuối phiên vẫn dư mua giá trần gần 2,5 triệu cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM), VRE, VPL), cùng với FPT, VNM, VJC gây áp lực tới chỉ số chung. Trong đó, cổ phiếu liên quan đại gia Trương Gia Bình giảm 3,68%, bị nước ngoài bán ròng mạnh nhất sàn, giá trị hơn 2.334 tỷ đồng.