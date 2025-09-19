Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai tăng trần trong ngày thị trường đi xuống

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 19/9, thị trường tiếp tục trạng thái giằng co và phân hóa. Áp lực bán gia tăng, sắc đỏ hầu như bao phủ hết các nhóm ngành.

VN-Index chốt phiên giảm hơn 6,5 điểm còn 1.658,62 điểm. Thanh khoản thị trường tiếp tục dè dặt, đạt hơn 27.600 tỷ đồng, khá thấp so với mức trung bình khoảng 40.000-50.000 tỷ đồng trong thời gian gần đây.

Một số cổ phiếu trên HoSE tăng trần ngày thị trường giảm điểm (Ảnh chụp màn hình).

Đi ngược dòng chảy thị trường, một số cổ phiếu trên HoSE duy trì sắc tím trong phiên hôm nay như SRC, VCF, TNI, SMA, GEE... Đáng kể, mã QCG của Công ty Quốc Cường Gia Lai cũng tăng trần lên 15.100 đồng/đơn vị, dư mua giá trần 508.000 cổ phiếu.

Đây là phiên thứ 3 liên tiếp, cổ phiếu công ty do ông Nguyễn Quốc Cường làm tổng giám đốc đã tăng giá. Kể từ đầu năm đến nay, mã này cũng có nhiều chuyển biến tích cực về giá, đã tăng 32%.

Liên quan đến Quốc Cường Gia Lai, công ty này đã trả 600 tỷ đồng cho Vạn Thịnh Phát tính tới ngày 3/7, theo thông tin từ báo cáo tài chính. Theo kế hoạch Quốc Cường Gia Lai đưa ra, việc trả nợ diễn ra trong khoảng 2 năm, bắt đầu từ quý III năm nay và kết thúc vào nửa đầu năm 2027. Nếu dòng tiền ổn định, công ty có thể thanh toán sớm hơn.

Quay trở lại diễn biến thị trường chung, xu hướng dòng tiền ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số xuất phát từ các cổ phiếu ngành ngân hàng như STB, VPB, TCB, HDB, ACB, VCB, EIB. Ngoài ra, VIX và VHM cũng góp mặt trong danh sách này.

Ngược lại, cổ phiếu VIC (Vingroup) tiếp tục đóng vai trò trụ cột kéo đỡ đà giảm của thị trường. Mã này tăng 5,66% trong phiên hôm nay, góp 7,18 điểm tăng tích cực cho chỉ số.

Đến nay, thị giá cổ phiếu liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã lên 153.200 đồng/đơn vị. Tài sản Chủ tịch Vingroup đã tăng lên 15 tỷ USD, tiếp tục leo lên hạng 175 trong danh sách người giàu nhất hành tinh.