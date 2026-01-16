Cổ phiếu liên quan đại gia Trương Gia Bình "tái sinh"

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 16/1, cổ phiếu FPT của Tập đoàn FPT do ông Trương Gia Bình làm Chủ tịch công ty bất ngờ tăng trần lên 105.300 đồng/đơn vị. Đến cuối phiên, mã này dư mua giá trần hơn 4,3 triệu cổ phiếu, "trắng" bên bán. Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh trong phiên đạt hơn 23,8 triệu đơn vị, tăng đột biến so với các phiên trước đó.

Trước ngày giao dịch thăng hoa này, thị trường ghi nhận giao dịch mua bất thành 2 triệu cổ phiếu FPT của Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC. Lý do không hoàn tất giao dịch là biến động thị trường.

Cổ phiếu VIC và FPT ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Cùng với đà tăng của cổ phiếu công nghệ trên, mã VIC liên quan tới tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp phần ảnh hưởng lớn nhất tới thị trường khi tăng 4,5% và đóng góp hơn 10,6 điểm cho chỉ số chung. Bộ 3 VIC - FPT và VHM tác động tích cực nhất đến chỉ số, dẫn dắt VN-Index đi lên.

Đà tăng của thị trường nằm ở nhóm cổ phiếu mang tính đại diện nên dù chốt phiên, VN-Index tăng hơn 14 điểm nhưng vẫn diễn ra tình trạng "xanh vỏ đỏ lòng". Số lượng cổ phiếu giảm giá chiếm phần lớn trên cả 2 sàn.

Dòng tiền vào thị trường cũng dè dặt hơn. Nếu như mấy phiên trước, giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 40.000 tỷ đồng thì phiên hôm nay giảm về 35.636 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 1.113 tỷ đồng, các mã bị bán ròng mạnh như PNJ, VIX, VRE, GMD, VHM. Ngược lại, FPT và VIC, BCM được mua ròng.