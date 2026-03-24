Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang thoát cảnh "nằm sàn"

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/3, cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang có diễn biến tích cực. Mã này sớm được giao dịch trong sắc xanh và duy trì tới cuối phiên, tăng 1,55% lên 52.500 đồng/đơn vị. Thanh khoản ghi nhận hơn 7 triệu cổ phiếu.

Phiên giao dịch này đã chấm dứt 5 phiên giảm sàn liên tiếp của cổ phiếu công ty hóa chất. Trước đó, doanh nghiệp gặp biến cố liên quan việc ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch tập đoàn và nhiều lãnh đạo cấp cao khác bị khởi tố.

Thông tin bất thường đã tác động tiêu cực lên giá cổ phiếu DGC, thậm chí nhiều phiên giao dịch dư bán giá sàn hàng triệu đơn vị và khối lượng khớp lệnh khá nhỏ. Sau 5 phiên giảm sàn, cổ phiếu mất 30% thị giá và ở vùng thấp nhất một năm qua.

Ông Đào Hữu Huyền (phải) và con trai Đào Hữu Duy Anh (Ảnh: DGC).

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án xảy ra tại doanh nghiệp và các đơn vị liên quan, công ty đã thông báo về việc triệu tập họp đại hội cổ đông bất thường năm 2026 vào ngày 8/5 để bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền.

Ngoài ra, công ty này cũng bổ nhiệm bà Trương Thị Loan làm Kế toán trưởng. Bà Đào Thị Mai được miễn nhiệm khỏi vị trí này cùng ngày 20/3. Trước khi bổ nhiệm, bà Trương Thị Loan là kế toán viên của công ty. Còn bà Đào Thị Mai là một trong những nhân sự bị khởi tố trong vụ án đã đề cập.