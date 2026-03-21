Biến động mới tại Hóa chất Đức Giang sau khi cha con chủ tịch bị bắt

Theo thông tin công bố của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC), từ ngày 20/3/2026, bà Trương Thị Loan được bổ nhiệm giữ chức Kế toán trưởng. Bà Đào Thị Mai được miễn nhiệm khỏi vị trí này cùng ngày.

Trước khi bổ nhiệm, bà Trương Thị Loan là kế toán viên của công ty. Còn bà Đào Thị Mai là một trong 14 người bị khởi tố trong vụ án liên quan Hoá chất Đức Giang.

Ông Đào Hữu Huyền (phải) và con trai Đào Hữu Duy Anh (trái) (Ảnh: DGC).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.

Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang là ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT, ông Đào Hữu Duy Anh - Phó chủ tịch HĐQT và ông Phạm Văn Hùng - Thành viên HĐQT đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

Hiện tại, HĐQT công ty còn lại 2 người là ông Lưu Bách Đạt - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc và bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên HĐQT độc lập. Như vậy, số lượng thành viên HĐQT của Hóa chất Đức Giang còn lại ít hơn số lượng tối thiểu theo quy định của pháp luật là 3 thành viên.

Do đó, 2 thành viên HĐQT còn lại quyết định triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 vào ngày 8/5. Nội dung để bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT và nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đối tượng dự họp là tất cả các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang trong danh sách chốt tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đến ngày 10/4. Địa điểm họp sẽ được thông báo trong giấy mời họp.