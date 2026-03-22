Phó Thủ tướng Thường trực sang Mỹ giới thiệu Trung tâm Tài chính quốc tế

Chiều 21/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam - cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã tới New York (Mỹ) để thăm và làm việc đến ngày 30/3.

Chuyến thăm làm việc tại Mỹ nhằm giới thiệu, quảng bá về cơ chế chính sách, khung pháp lý ưu đãi của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tới các nhà đầu tư, doanh nghiệp Mỹ, đồng thời là thu hút đầu tư vào Trung tâm; kết nối, thiết lập mạng lưới quan hệ với các đối tác tại Mỹ, nhất là các ngân hàng, quỹ đầu tư, các doanh nghiệp tài chính, công nghệ...

Lãnh đạo Chính phủ cũng sẽ trao đổi kinh nghiệm phát triển trung tâm tài chính, quản lý tài sản số và thiết lập sàn giao dịch, đồng thời thúc đẩy hợp tác tài chính - đầu tư song phương và triển khai các thoả thuận đã đạt được giữa Việt Nam và Mỹ.

Theo chương trình, Phó Thủ tướng sẽ gặp gỡ, trao đổi với chính giới, cơ quan chức năng Mỹ, cùng lãnh đạo các ngân hàng, quỹ đầu tư, định chế tài chính, chuyên gia và doanh nghiệp nước này.

Mỹ là quốc gia có nhiều trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu thế giới, trong đó nổi bật là trung tâm tài chính tại 2 thành phố New York và San Francisco.

New York là trung tâm tài chính đa năng và toàn diện nhất thế giới, tập trung các sàn giao dịch chứng khoán lớn như New York Stock Exchange (NYSE) và NASDAQ chiếm hơn 40% vốn hóa thị trường chứng khoán toàn cầu và cũng là nơi tập trung nhiều ngân hàng đầu tư, quỹ phòng hộ, công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới.

San Francisco là trung tâm tài chính đứng đầu về thu hút vốn đầu tư mạo hiểm, vốn đầu tư tư nhân về công nghệ tài chính, blockchain và khởi nghiệp sáng tạo; được coi như phòng thí nghiệm của tài chính thế giới khi đi đầu về công nghệ tài chính số, thanh toán số, ứng dụng AI trong tài chính...

Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được thành lập theo Nghị quyết của Quốc hội ngày 27/6. Ngày 18/12, Chính phủ đã ban hành Nghị định 323 về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Trung tâm hoạt động với mô hình "một trung tâm, hai điểm đến", đặt tại TPHCM và Đà Nẵng. TPHCM là đầu mối tài chính quy mô lớn, tập trung phát triển mạnh về thị trường chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng, quản lý quỹ, dịch vụ niêm yết; đóng vai trò là động lực dẫn dắt, kết nối trực tiếp với các dòng vốn trên thế giới và từ các doanh nghiệp.

Trong khi đó, Đà Nẵng được định vị là trung tâm tài chính chuyên biệt (niche market). Tận dụng lợi thế về môi trường sống và hạ tầng du lịch, Đà Nẵng sẽ tập trung vào công nghệ tài chính (Fintech), quản lý gia sản (wealth management), tài chính xanh.