Xuất hiện bên chi 2.000 tỷ đồng “cứu” Hóa chất Đức Giang, song bất thành

Sau liên tiếp những phiên giảm mạnh, cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang bất ngờ xuất hiện lực cầu đột biến trong phiên 20/3. DGC có thời điểm đã thoát cảnh giảm sàn và thu hẹp đáng kể đà giảm.

Khối lượng giao dịch cả phiên đạt gần 35 triệu đơn vị, cao kỷ lục từ trước đến nay, tương đương giá trị giao dịch phiên hôm qua gần 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, áp lực bán đã nhanh chóng quay trở lại khiến nỗ lực giải cứu bất thành.

Dù vậy, sau nhiều phiên trắng bên mua, cổ phiếu DGC có tín hiệu cầu mua vào. Kết phiên 20/3, mã DGC vẫn giảm sàn 55.500 đồng/cổ phiếu, về giá thấp nhất kể từ tháng 6/2023.

Sau 6 phiên rơi sâu, cổ phiếu DGC đã mất hơn 31% thị giá. Vốn hóa thị trường của Hóa chất Đức Giang cũng theo đó “bốc hơi" gần 10.000 tỷ đồng, chỉ còn khoảng 21.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu DGC hôm 20/3 ghi nhận khối lượng khớp lệnh kỷ lục 35 triệu đơn vị (Ảnh: VNDStock).

Cổ phiếu DGC bị bán tháo sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án xảy ra tại doanh nghiệp và các đơn vị liên quan, với các nội dung liên quan đến kế toán, khai thác tài nguyên và môi trường. Công ty này sau đó cũng đã công bố thông tin bất thường liên quan đến vụ việc.

Theo công bố, ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), cùng ông Đào Hữu Duy Anh, Phó chủ tịch HĐQT và một số cá nhân khác tại tập đoàn, đơn vị tại Lào Cai, Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam và Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Đắk Nông đã bị khởi tố. Nhiều cá nhân bị áp dụng biện pháp bắt tạm giam.

Một yếu tố quan trọng khác khiến đà giảm trở nên dữ dội là áp lực giải chấp. Ngay sau phiên giảm sàn đầu tiên, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN) đã thông báo loại DGC khỏi danh sách cấp margin.

Sau biến cố trên, ngày 19/3, Hóa chất Đức Giang đã phát đi thông báo về việc triệu tập cuộc họp hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 nhằm kiện toàn bộ máy quản trị. Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 8/5. Danh sách cổ đông tham dự chốt ngày 10/4/2026, địa điểm sẽ được thông báo trong thư mời.

Nội dung chính của cuộc họp đại hội bao gồm việc bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT cùng các vấn đề khác thuộc thẩm quyền. Thông báo do Tổng giám đốc Lưu Bách Đạt ký thay mặt HĐQT, nhấn mạnh việc tổ chức họp là cần thiết nhằm đảm bảo hoạt động quản trị doanh nghiệp không bị gián đoạn, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.