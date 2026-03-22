Loạt biến động tại Hóa chất Đức Giang sau khi cha con chủ tịch bị bắt

Hóa chất Đức Giang kinh doanh ra sao trước khi lãnh đạo bị bắt ?

Ngày 17/3, Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) và các đơn vị liên quan.

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố 14 bị can, trong đó ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT tập đoàn, bị khởi tố về 3 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường.

Hiện Hóa chất Đức Giang là doanh nghiệp giữ vị thế dẫn đầu ngành hóa chất, đặc biệt ở mảng phốt pho vàng với khoảng 56% công suất trong nước.

Sau tái cấu trúc, kết quả kinh doanh tăng mạnh, đạt đỉnh năm 2022 với doanh thu 14.444 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 6.037 tỷ đồng. Năm 2025, doanh thu đạt 11.267 tỷ đồng, lợi nhuận 3.189 tỷ đồng, vẫn duy trì ở mức cao.

Ông Đào Hữu Huyền (phải) và con trai Đào Hữu Duy Anh (trái) (Ảnh: DGC).

Doanh nghiệp cũng đang triển khai nhiều dự án lớn như nhà máy xút - chất dẻo tại Nghi Sơn (khoảng 12.000 tỷ đồng), mở rộng sang bất động sản và vận hành nhà máy cồn Đại Việt.

Đáng chú ý, Đức Giang sở hữu lượng tiền gửi lớn với hơn 12.000 tỷ đồng, mang về khoảng 600 tỷ đồng lãi mỗi năm, tạo nền tảng tài chính cho hoạt động đầu tư dài hạn.

Hé lộ khối tài sản khủng của ông Đào Hữu Huyền và gia đình

Cơ cấu cổ đông tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tập trung lớn vào gia đình Chủ tịch Đào Hữu Huyền. Cá nhân ông Huyền nắm 18,38% vốn (gần 70 triệu cổ phiếu); em trai Đào Hữu Kha sở hữu 5,97%; em dâu Ngô Thị Ngọc Lan nắm 6,64%.

Vợ ông Huyền là bà Nguyễn Thị Hồng Lan nắm 3,76%, hai con gồm Đào Hữu Duy Anh và Đào Hồng Hạnh lần lượt sở hữu 3,01% và 1,35%. Một số cá nhân khác nắm dưới 1%, trong đó con dâu Bùi Thị Hà Thu sở hữu hơn 1 triệu cổ phiếu.

Tính theo thị giá khoảng 68.800 đồng/cổ phiếu, riêng ông Huyền sở hữu khối tài sản khoảng 4.800 tỷ đồng, giảm gần 1.700 tỷ đồng so với trước đợt giảm giá. Tổng giá trị cổ phần của các thành viên trong gia đình lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Hóa chất Đức Giang triệu tập họp bất thường sau khi cha con chủ tịch bị bắt

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang thông báo về việc triệu tập họp đại hội cổ đông bất thường năm 2026, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án xảy ra tại doanh nghiệp và các đơn vị liên quan.

Hiện Hóa chất Đức Giang là doanh nghiệp giữ vị thế dẫn đầu ngành hóa chất (Ảnh: DGC).

Theo đó, 3 thành viên HĐQT gồm Chủ tịch Đào Hữu Huyền, Phó Chủ tịch Đào Hữu Duy Anh và ông Phạm Văn Hùng đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Hiện HĐQT chỉ còn 2 người, không đủ số lượng tối thiểu theo quy định.

Do vậy, doanh nghiệp sẽ tổ chức họp vào ngày 8/5 để bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT và xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền.

ACV có quyền chủ tịch HĐQT sau khi ông Vũ Thế Phiệt bị bắt

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên làm quyền Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật từ 17/3, thay ông Vũ Thế Phiệt.

Đồng thời, ông Vũ Thế Phiệt bị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT sau khi bị bắt tạm giam để điều tra sai phạm liên quan đấu thầu.

Doanh nghiệp cũng liên tục kiện toàn nhân sự, đặc biệt tại dự án sân bay Long Thành, với việc điều động ông Vũ Phạm Nguyên An làm Giám đốc Ban quản lý dự án thay ông Nguyễn Tiến Việt.

Ông Bùi Cao Nhật Quân tái xuất tại Novaland

Tại một sự kiện gần đây, ông Bùi Cao Nhật Quân - con trai Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn chính thức lộ diện, được giới thiệu là Chủ tịch Hội đồng điều hành Novaland.

Ông Quân từng rời tập đoàn từ giữa năm 2017 sau khi từ nhiệm toàn bộ chức vụ lãnh đạo, trước đó giữ nhiều vị trí quan trọng như Thành viên HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc.

Ông Bùi Cao Nhật Quân (thứ 2 từ trái sang) (Ảnh: NVL).

Theo báo cáo quản trị 2025, đến cuối năm, ông không còn giữ chức vụ tại Novaland nhưng vẫn sở hữu gần 75,32 triệu cổ phần, tương đương 3,678%.

Công ty "mắt xích" của Shark Bình trong cáo buộc rửa tiền cho Mr Pips

Trong kết luận điều tra vụ án liên quan Phó Đức Nam (Mr Pips), Công an TP Hà Nội xác định Công ty cổ phần Ngân Lượng do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT có vai trò trung gian thanh toán, bị cáo buộc là “mắt xích” trong hoạt động rửa tiền.

Theo cơ quan điều tra, nhóm của Mr Pips đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Ngân Lượng để nhận tiền từ nhà đầu tư, hình thành dòng tiền lớn liên quan nhiều sàn forex. Trong đó, ông Nguyễn Hòa Bình giữ vai trò chỉ đạo chung, còn Tổng giám đốc Đinh Hồng Quân và bộ phận tài chính chịu trách nhiệm vận hành, quản lý dòng tiền.

Ngân Lượng là công ty fintech thuộc hệ sinh thái NextTech, cung cấp cổng thanh toán Nganluong.vn với hàng triệu người dùng và hàng chục nghìn đối tác. Tuy nhiên, doanh nghiệp này thời gian qua ghi nhận nhiều biến động như giảm vốn điều lệ hơn 85% xuống còn khoảng 52 tỷ đồng, thay đổi nhân sự cấp cao và vướng một số vi phạm về thuế.

Ngoài ra, Ngân Lượng từng xuất hiện trong các vụ việc liên quan trung gian thanh toán như đường dây Rikvip hay giao dịch trên các sàn forex chưa được cấp phép, khiến uy tín doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Doanh nghiệp tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đề xuất làm tuyến metro số 4

Sở Tài chính TPHCM vừa có văn bản lấy ý kiến các sở, ngành và đơn vị liên quan đối với đề xuất của Tập đoàn Sovico về việc đầu tư tuyến metro số 4 (Đông Thạnh - Hiệp Phước).

Hướng tuyến Metro số 4 (Đồ họa: Ngọc Tân).

Trước đó, Sovico đề xuất đầu tư metro số 4 theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất gắn phát triển TOD theo cơ chế đặc thù. Doanh nghiệp kiến nghị cho phép lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến hoàn tất trong quý II và khởi công đầu năm 2027.

Sở Tài chính đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan, đồng thời yêu cầu Sovico phối hợp, cung cấp hồ sơ để tổng hợp báo cáo UBND TPHCM.

Đại gia dệt may bị ngân hàng thu giữ nhà máy 40.000m2 để siết nợ

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu An Phước (Công ty An Phước) do vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng.

Tài sản bị thu giữ là nhà máy sản xuất sợi dệt tại Thanh Hóa, gắn với dự án vùng nguyên liệu cây gai, có diện tích hơn 40.000m2, thời hạn sử dụng 50 năm. Ngoài ra, MSB cũng thu giữ toàn bộ máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất tại nhà máy để xử lý, thu hồi nợ theo quy định.