Cổ phiếu "họ" Vingroup ra sao sau tin khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân?

Nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup tiếp tục đóng vai trò then chốt trong nhịp hồi phục của thị trường chứng khoán phiên sáng 9/9.

Tới đầu phiên chiều, mã VIC (Vingroup) tăng 2,4% lên 128.000 đồng/đơn vị; VHM tăng 0,8% lên 100.800 đồng/đơn vị; còn VRE tăng 0,3% lên 33.000 đồng/đơn vị.

Cổ phiếu VIC dẫn sóng hồi phục thị trường (Ảnh chụp màn hình).

Xu hướng dòng tiền tiếp tục được dẫn dắt bởi một số mã cổ phiếu các ngành khác nhau, trong đó không thể thiếu sự góp mặt của VIC.

Thông tin nhóm cổ phiếu này tăng tốt trong bối cảnh Vingroup vừa công bố tiến hành khởi kiện dân sự 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet.

68 tổ chức, cá nhân bị khởi kiện và trình báo là chủ tài khoản của các trang thông tin và trang cá nhân có hành vi xuyên tạc, thông tin sai sự thật về Vingroup; bịa đặt về ông Phạm Nhật Vượng và một số lãnh đạo cao cấp khác của tập đoàn này trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, YouTube…

Theo cập nhật từ Forbes, tài sản ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup - đạt 12,9 tỷ USD, tăng 152 triệu USD so với hôm qua. Tỷ phú này đứng vị trí 219 trong danh sách người giàu nhất thế giới và giàu nhất Việt Nam.

Từ đầu năm đến nay, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đã gia tăng đáng kể theo đà tăng của các cổ phiếu "họ" Vingroup. Các mã VIC, VHM đều chinh phục mức giá cao nhất trong 3 năm gần đây, trong khi VPL (Vinpearl) vừa được niêm yết hồi tháng 5.

Đây cũng không phải lần đầu tiên, tập đoàn Vingroup và cá nhân ông Phạm Nhật Vượng dính tin đồn. Giữa năm 2022, mạng xã hội từng xuất hiện tin đồn thất thiệt về ông Phạm Nhật Vượng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm xuất cảnh. Một trường hợp tung tin đồn đã bị Bộ Công an chuyển hồ sơ xử lý, 9 cá nhân khác cũng bị xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định.