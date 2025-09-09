Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân

Ngày 8/9, Tập đoàn Vingroup cho biết đã tiến hành khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các Đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet.

68 tổ chức, cá nhân bị khởi kiện và trình báo là chủ tài khoản của các trang thông tin và trang cá nhân có hành vi xuyên tạc, thông tin sai sự thật về Vingroup; bịa đặt về ông Phạm Nhật Vượng và một số lãnh đạo cao cấp khác của tập đoàn này trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, YouTube…

Bất động sản tại TPHCM (Ảnh: IT).

Các tài khoản mạng xã hội đưa thông tin tập đoàn sắp phá sản vì khoản nợ 800.000 tỷ đồng. Thực tế, theo báo cáo tài chính hợp nhất của Vingroup được đăng tải công khai trên trang website tập đoàn, tổng nợ vay của tập đoàn khoảng 283.000 tỷ đồng. Hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu là khoảng 1,8 lần - là chỉ số bình thường đối với các doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế và Việt Nam.

Các khoản “phải trả” còn lại phần lớn là doanh thu nhận trả trước từ khách hàng hoặc đối tác và các khoản phải trả, phải thu khác phát sinh trong các hoạt động kinh doanh thông thường như bất cứ doanh nghiệp nào, và hoàn toàn phù hợp với quy mô tập đoàn.

Các đơn vị này cũng bôi xấu chất lượng, xuyên tạc nguồn gốc xuất xứ sản phẩm của Vingroup như việc các tài khoản mạng xã hội quy chụp ô tô, xe máy điện do Công ty VinFast sản xuất là hàng Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt Nam. Thực tế, VinFast đã làm chủ chuỗi sản xuất từ khâu nghiên cứu, thiết kế đến sản xuất sản phẩm. Hầu hết công đoạn được thực hiện tại Việt Nam với tỷ lệ nội địa hóa đạt 60% trong hiện tại, tiến tới nâng lên 80% trong tương lai.

Hay những đối tượng cũng bịa đặt thông tin về cán bộ lãnh đạo tập đoàn này, đặc biệt là Chủ tịch tập đoàn Phạm Nhật Vượng, cũng như thông tin sai sự thật về việc người lao động của Vingroup nộp đơn xin nghỉ hàng loạt.

Đồng thời các đối tượng xuyên tạc vấn đề pháp lý đối với sản phẩm của Vingroup; bịa đặt về vấn đề chính trị và chính sách của Nhà nước nhằm dẫn dắt dư luận, ám chỉ có liên quan đến tập đoàn.

Các hành vi trên đã vi phạm quy định của Luật An ninh mạng năm 2018 và Luật Hình sự năm 2015 và các quyền dân sự của tổ chức, cá nhân liên quan.

Hiện tại, Vingroup cho biết đã thu thập đầy đủ thông tin, lập vi bằng về hành vi xâm phạm của 68 đối tượng nêu trên để làm bằng chứng xác thực, đồng thời tiến hành khởi kiện dân sự hoặc trình báo cơ quan có thẩm quyền.

Vingroup cũng gửi thông báo đến đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và đại sứ quán Việt Nam tại các nước có công dân là chủ tài khoản vi phạm đang cư trú nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.