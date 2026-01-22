Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lại đón tin vui

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa thông báo cập nhật bộ chỉ số HOSE-Index tháng 1, trong đó có hoạt động cơ cấu danh mục của bộ chỉ số VN30. Ghi nhận, cổ phiếu VPL của công ty Vinpearl đã lọt rổ VN30 trong kỳ cơ cấu này. Ở chiều ngược lại, mã BCM của Becamex bị loại khỏi danh mục.

Như vậy, hệ sinh thái Vingroup hiện có 4 mã nằm trong danh mục rổ chỉ số VN30 gồm mã VIC của Vingroup, VHM của Vinhome, VRE của Vincom Retail và VPL của Vinpearl.

Hiện, trong hệ sinh thái của tỷ phú còn có mã VNB của Công ty cổ phần Sách Việt Nam (Savina) đang giao dịch trên sàn UpCOM.

Vinpearl là thành viên thứ 4 trong hệ sinh thái Vingroup niêm yết cổ phiếu trên HoSE, cùng với Vingroup (mã VIC), Vinhomes (mã VHM), Vincom Retail (mã VRE).

Việc mã VPL lọt rổ VN30 dự kiến sẽ thu hút mạnh dòng vốn. Cụ thể, dự phóng các quỹ ETF sẽ giải ngân mua vào hơn 600.000 cổ phiếu VPL trong đợt cơ cấu tới, tương ứng tỷ trọng khoảng 0,7% trong danh mục.

Nhờ sự tăng trưởng mạnh của 4 cổ phiếu, tổng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng thêm 20.000 tỷ đồng trong năm 2025 (Ảnh: Forbes).

Tin vui này nối tiếp chuỗi ngày thăng hoa của các cổ phiếu họ Vin năm qua.

Năm 2025, 4 mã VIC, VHM, VPL và VRE tăng mạnh. Thống kê cho thấy, thị giá VIC đã tăng khoảng 6,65 lần từ vùng giá 40.000 đồng trong năm qua, đưa vốn hóa của Vingroup vượt nghìn tỷ đồng, dẫn đầu trên sàn chứng khoán Việt Nam và gấp 2,2 lần vốn hóa cổ phiếu xếp sau là Vietcombank (VCB).

Theo đà đi lên của cổ phiếu, tổng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng thêm khoảng 760 triệu USD, tương đương hơn 20.000 tỷ đồng trong năm 2025, theo số liệu từ Forbes.