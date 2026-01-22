Cổ phiếu bất động sản lấy lại phong độ, nhiều ông lớn đón tin vui

Thị trường chứng khoán ngày 22/1 điều chỉnh nhẹ. VN-Index mất hơn 2,7 điểm, về 1.882,73 điểm. Mặc dù thị trường chung giảm điểm nhưng cả 2 sàn đều rực rỡ sắc xanh áp đảo. Lực đỡ nằm ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 với đà tăng gần 2 điểm, lên hơn 2.082 điểm.

Trong nhóm này, DGC của Hóa chất Đức Giang tiếp tục phiên thứ 2 tăng trần, lên 73.800 đồng/đơn vị. Cuối phiên, mã này dư mua giá trần hơn 2,2 triệu cổ phiếu và giữ thanh khoản vượt 9 triệu đơn vị.

Nhóm cổ phiếu tác động tích cực đến thị trường (Ảnh chụp màn hình).

Theo sau đà tăng của DGC, một số cổ phiếu khác cũng góp phần ảnh hưởng mạnh tới chỉ số, như STB, VIC, MWG, LPB...

Dòng tiền trên thị trường hôm nay có phần hưng phấn ở nhóm cổ phiếu ngành bất động sản, khi hàng loạt mã tăng trần, đáng kể như HDC (Hodeco), DIG (Tập đoàn DIC), CEO (Tập đoàn C.E.O).

Trong đó, Hodeco vừa báo lãi kỷ lục năm 2025 với mức lợi nhuận hơn 641 tỷ đồng nhờ hoạt động tài chính bán cổ phần Công ty đầu tư xây dựng giải trí Đại Dương Vũng Tàu trong quý IV, dù tình hình thị trường chung vẫn còn khó khăn.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 1.435 tỷ đồng phiên này, bán mạnh các mã VHM, VCB, BID, CTG, VIC. Ngược lại nhóm này đẩy mạnh mua FPT với giá trị mua ròng hơn 128 tỷ đồng.