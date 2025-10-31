Ông Tô Hải thôi làm Tổng giám đốc tại Chứng khoán Vietcap

Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán: VCI) công bố bổ nhiệm bà Tôn Minh Phương làm Tổng giám đốc từ ngày 18/11, hiệu lực 5 năm. Đồng thời, công ty miễn nhiệm chức vụ trên với ông Tô Hải.

Mặc dù thôi chức Tổng giám đốc nhưng ông Tô Hải vẫn là Thành viên Hội đồng quản trị công ty.

Bà Tôn Minh Phương làm Giám đốc điều hành bộ phận Ngân hàng đầu tư tại Vietcap trước khi được bổ nhiệm ở vị trí mới.

Ông Tô Hải (trái) và bà Tôn Minh Phương (phải) (Ảnh: VCI).

Ông Tô Hải gắn bó với Vietcap từ khi công ty thành lập năm 2007 và giữ vị trí Tổng giám đốc cho đến nay. Doanh nghiệp giới thiệu ông có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn tài chính doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư, am hiểu thị trường chứng khoán.

Ông được cấp bằng cử nhân Quản trị công nghiệp của Đại học kỹ thuật TPHCM và bằng thạc sĩ tài chính - ngân hàng tại Australia.

Ông cũng được biết đến là một trong những chuyên gia có nhiều thành tích xuất sắc trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn cổ phần hóa, phát hành chứng khoán ra công chúng, tái cấu trúc tài chính.

Cùng với đó, doanh nghiệp cũng bổ nhiệm ông Tuấn Nhan - Giám đốc điều hành - làm Phó tổng giám đốc kể từ ngày 18/11, kỳ hạn 5 năm. Ông Đinh Quang Hoàn rời khỏi vị trí này.

Quý III, công ty chứng khoán này có lãi hơn 420 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước nhờ hoạt động môi giới và cho vay. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận đạt 899 tỷ đồng, tăng 30%.