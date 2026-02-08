Dự báo giá vàng tuần tới: Đặt cược mốc 5.000 USD/ounce

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 2/2 đến 7/2, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 176,3-179,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tuần qua, giá vàng “khởi động” ở mức 164-167 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, sau một tuần giao dịch, mỗi lượng vàng miếng tăng 12 triệu đồng/lượng.

Mức giá cao nhất vàng miếng ghi nhận tuần qua là 177,2-180,2 triệu đồng/lượng (mua - bán) còn mức thấp nhất là 162-166 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Với giá vàng thế giới, sau “cú rơi” mạnh ở tuần trước, thị trường bước sang tuần mới với tâm thế điềm tĩnh hơn, biến động thu hẹp. Vàng giao ngay mở đầu tuần tại mức 4.737,79 USD/ounce, song áp lực bán xuất hiện gần như ngay lập tức, kéo giá giảm sâu và khiến xu hướng ngắn hạn nghiêng về phía tiêu cực. Sau đó, kim loại quý có nhịp hồi nhanh lên khoảng 4.844 USD, nhưng đà tăng không duy trì được lâu.

Kịch bản quen thuộc lại lặp lại khi lực mua nhanh chóng quay trở lại. Giá vàng bật tăng mạnh, leo lên gần mốc 4.800 USD hồi giữa tuần. Cuối tuần, giá vàng “chốt” tại 4.966 USD.

Mặt hàng vàng được bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Trong tuần này, có 18 chuyên gia tham gia Khảo sát vàng của Kitco News. Trong đó, 12 chuyên gia, tương đương 67%, dự báo giá vàng sẽ quay trở lại trên mốc 5.000 USD/ounce trong tuần tới. Chỉ có 2 người, chiếm 11%, cho rằng giá vàng sẽ giảm. 4 nhà phân tích còn lại, tương ứng 22%, đánh giá rủi ro tăng - giảm ở mức khá cân bằng trong ngắn hạn.

Cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco thu hút 329 lượt bình chọn. Trong đó, 210 nhà đầu tư nhỏ lẻ, chiếm 64%, kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới. Có 62 người, tương đương 19%, dự đoán giá vàng sẽ giảm, trong khi 57 nhà đầu tư còn lại (17%) cho rằng giá vàng sẽ đi ngang trong tuần giao dịch tới.

Nhiều chuyên gia cho rằng đợt bán tháo xuất hiện trong tuần qua mang tính kỹ thuật nhiều hơn là sự đảo chiều xu hướng. Theo Rich Checkan, Chủ tịch quỹ Asset Strategies International, các yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng, từ bất ổn địa chính trị, chính sách tiền tệ đến nhu cầu đa dạng hóa dự trữ, về cơ bản không thay đổi. Đợt giảm mạnh chủ yếu phản ánh hoạt động chốt lời và quá trình “rũ bỏ” các vị thế yếu trong một thị trường giá lên.

Aaron Hill, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại FP Markets, cho rằng khi biến động dịu lại, giá vàng có thể dao động trong vùng 4.700-5.000 USD/ounce.

“Trong ngắn hạn, rủi ro giảm giá nhỉnh hơn một chút do nhiều thông tin tích cực đã được phản ánh vào giá sau đợt tăng mạnh tuần trước. Để vàng quay lại xu hướng tăng rõ rệt, có lẽ cần thêm một cú hích mới như dữ liệu kinh tế yếu hơn, tín hiệu cắt giảm lãi suất rõ ràng hơn, hoặc căng thẳng địa chính trị gia tăng”, vị này nhận định.

Nick Cawley, chuyên gia phân tích thị trường tại Solomon Global, cho rằng biến động hiện tại chỉ là “nhiễu” trong ngắn hạn.

“Tôi kỳ vọng mốc 5.000 USD sẽ sớm bị chinh phục trở lại trong vài tuần tới, và giá có thể kiểm định lại vùng đỉnh nhiều thập kỷ quanh 5.600 USD trong quý II. Những đợt "rũ bỏ" là cần thiết sau các nhịp tăng mạnh, và triển vọng kỹ thuật vẫn tích cực.

Các yếu tố hỗ trợ vẫn còn đó. Đồng USD hiện khá vững, nhưng trong những tháng tới, việc cắt giảm lãi suất sẽ làm đồng bạc xanh suy yếu, hoặc ít nhất là chặn đà tăng thêm", ông Nick Cawley nói.

Tuần tới, thị trường sẽ theo dõi sát loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, bao gồm doanh số bán lẻ, báo cáo việc làm phi nông nghiệp, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và đặc biệt là chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Đây được xem là những yếu tố có thể tác động mạnh đến kỳ vọng lãi suất và diễn biến của đồng USD - 2 biến số then chốt đối với giá vàng.