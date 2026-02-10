Chuyến bay chậm 2 giờ phải phục vụ ăn uống, chậm 3 giờ hoàn tiền vé

Để triển khai Luật Hàng không dân dụng 2025 vừa được Quốc hội thông qua, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định về vận tải hàng không.

Một trong những nội dung đáng chú ý là sửa đổi quy định về nghĩa vụ của hãng hàng không khi chuyến bay bị chậm, huỷ theo hướng tăng trách nhiệm, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của hành khách.

Đây cũng là vấn đề được quan tâm trong bối cảnh nhu cầu đi lại sát Tết đang tăng cao, tình trạng chậm chuyến, trễ chuyến theo đó cũng tăng.

Chuyến bay chậm 2 giờ phải phục vụ ăn uống cho hành khách

Cụ thể, dự thảo xác định chuyến bay bị chậm là chuyến bay có thời gian khởi hành thực tế muộn hơn từ 15 phút trở lên so với giờ khởi hành theo lịch bay. Trong trường hợp này, hãng hàng không phải thông báo kịp thời, xin lỗi hành khách và nêu rõ lý do chuyến bay bị chậm; đồng thời cập nhật thời gian khởi hành dự kiến mới trên màn hình thông tin tại sân bay, với tần suất ít nhất 30 phút một lần.

Đối với chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, hãng phải thực hiện các nghĩa vụ trên và phục vụ ăn, uống hoặc phát phiếu (voucher) có giá trị tương đương cho hành khách. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, hãng cũng phải xem xét chuyển đổi thời gian bay theo yêu cầu của khách, miễn trừ điều kiện và phụ phí chuyển đổi nếu có.

Với chuyến bay chậm từ 3 giờ trở lên, hãng hàng không phải thực hiện các nghĩa vụ trên và hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả phần vé chưa sử dụng nếu hành khách không đồng ý chuyển đổi hành trình, thời gian khởi hành hoặc chuyển sang chuyến bay khác.

Trường hợp chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên, ngoài việc hoàn vé theo yêu cầu, hãng còn phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé hợp lệ.

Đối với chuyến bay chậm từ 6 giờ trở lên, trong khung thời gian từ 7 giờ đến 22 giờ, ngoài hoàn vé và bồi thường, hãng hàng không phải bố trí nơi ở phù hợp hoặc giải pháp thay thế khác nếu được sự đồng ý của hành khách.

Khách tại cảng hàng không tăng kỷ lục

Hành khách chờ bay tại nhà ga T3 (Ảnh: Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất).

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang chứng kiến lượng khách tăng kỷ lục. Ngày 9/2, sân bay đã phục vụ 952 chuyến bay với hơn 141.000 lượt khách. Dự báo những ngày tới, tần suất có thể đạt hơn 1.000 chuyến/ngày, lượng khách chạm ngưỡng lịch sử 165.000 lượt/ngày.

Để tránh trễ chuyến giữa tình trạng ùn ứ, hành khách được thông báo lưu ý sự phân chia lại nhà ga. Cụ thể, nhà ga T3 hiện phục vụ các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways. Trong khi đó, nhà ga T1 chỉ dành riêng cho Vietjet Air. Việc đi nhầm nhà ga lúc này sẽ mất rất nhiều thời gian di chuyển, gây rủi ro lỡ chuyến rất cao.

Cục Hàng không khuyến cáo hành khách bay quốc tế nên có mặt trước 3 giờ và trước 2 giờ với khách bay nội địa. Để giảm ùn tắc, khách hãy ưu tiên làm thủ tục trực tuyến trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành. Việc sử dụng VNeID mức độ 2 để làm thủ tục được khuyến khích. Khách không có hành lý ký gửi có thể đi thẳng đến cửa an ninh, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian.

Về giấy tờ, hành khách cần chuẩn bị căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe hoặc VNeID mức độ 2. Với trẻ em từ đủ 14 tuổi trở lên, giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, hộ chiếu là bắt buộc.