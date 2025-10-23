Tỷ lệ chậm hủy chuyến tăng, hãng bay nào chiếm ngôi vị quán quân?

Theo số liệu từ Cục Hàng không, 9 tháng qua, tổng sản lượng vận chuyển của thị trường ước đạt 64,1 triệu hành khách và 1,1 triệu tấn hàng hóa, tăng tương ứng 10,7% về hành khách và 18,7% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2024.

Tính riêng với các hãng hàng không Việt Nam, tổng sản lượng vận chuyển ước đạt 43,7 triệu hành khách và 343.300 tấn hàng hóa, tăng tương ứng 8,2% về hành khách và 5,6% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2024.

Ngành hàng không đã và đang bước vào thời kỳ tăng trưởng "nóng", kéo theo đó là rất nhiều vấn đề cần giải quyết, bao gồm việc chậm huỷ chuyến ảnh hưởng đến khách hàng.

Tỷ lệ chậm chuyến của các hãng đều tăng

Thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, 7 tháng qua, tỷ lệ bay đúng giờ trung bình toàn ngành, giảm 11 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 62,7%.

Trong số các hãng bay trong nước, Bamboo Airways dẫn đầu về tỷ lệ đúng giờ trung bình, với 80,1% chuyến bay đúng giờ, cao hơn 17,4 điểm phần trăm so với trung bình của toàn ngành. Bamboo Airways cũng là hãng bay duy nhất duy trì được tỷ lệ đúng giờ trên 80% trong 7 tháng vừa qua.

Các hãng hàng không Pacific Airlines và VASCO lần lượt ghi nhận tỷ lệ bay đúng giờ là 79,2% và 79,1%.

Vietnam Airlines đạt tỷ lệ đúng giờ trong 7 tháng đạt 70%, còn tỷ lệ này ở Vietravel Airlines là 68,5%. Vietjet Air tiếp tục tỷ lệ đúng giờ là 51,6%.

Tỷ lệ huỷ chuyến cũng tăng

Về tỷ lệ hủy chuyến, trong 7 tháng, toàn ngành hàng không nội địa ghi nhận 1.097 chuyến bay bị hủy, tương đương với tỷ lệ 0,7% - tăng 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Bamboo Airways là hãng ít hủy chuyến nhất, với chỉ 0,1% bị hủy. Vietjet Air cũng ghi nhận tỷ lệ hủy chuyến thấp hơn mức trung bình toàn ngành, với 0,6% chuyến bay bị hủy.

Các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vietravel Airlines lần lượt ghi nhận tỷ lệ hủy chuyến là 0,8%, 0,9% và 1,2%. Hãng có hủy chuyến nhiều nhất trong 7 tháng qua là VASCO với 1,4% chuyến bay bị hủy.

Trong khi nhu cầu đi lại trong ngoài nước tăng, tỷ lệ chậm huỷ chuyến cũng gia tăng mạnh, do thời tiết xấu, vấn đề kỹ thuật...

Lý giải về tình trạng chậm chuyến, hủy chuyến, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại kỳ họp Quốc hội vừa qua cho rằng nguyên nhân chủ yếu là hạ tầng sân bay chưa đạt chuẩn quốc tế.

Ví dụ, với sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, đến nay, hệ thống đường băng vẫn chưa đảm bảo khoảng cách tiêu chuẩn (tối thiểu 1.350m giữa đường cất và hạ cánh). Bộ trưởng cũng thông tin, sân bay Long Thành đang được xây dựng đã khắc phục được tình trạng này, đáp ứng đúng tiêu chuẩn quốc tế, theo hướng hiện đại.

Dù vậy, thực tế tình trạng “delay” có khi kéo dài đến nhiều giờ đồng hồ hay nửa ngày khiến nhiều hành khách rơi vào thế bị động phải ngồi vật vờ ở sân bay, thậm chí có người lỡ công việc quan trọng khiến dư luận vẫn bức xúc.

Vấn đề này cũng đã được Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi ngày 22/10.

Các nhà vận chuyển hàng không phải chịu “trách nhiệm”

Đại biểu Trần Công Phàn (đoàn TPHCM) nêu vấn đề trách nhiệm của nhà vận chuyển hàng không đối với hành khách, đặc biệt là với câu chuyện chậm chuyến (delay).

Theo đại biểu, giữa hành khách và hãng bay là một hợp đồng vận chuyển, hãng phải đảm bảo bay đúng lộ trình, đúng thời gian. Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng chậm, hoãn chuyến bay diễn ra khá phổ biến. Việc trễ 1-2 tiếng, thậm chí nửa ngày, dường như đã trở nên bình thường, trong khi hành khách chỉ nhận được một lời "cáo lỗi" hoặc thông báo đơn giản "vì lý do khai thác".

Theo ông, cách giải thích như vậy là chưa phù hợp. Nếu lý do là thời tiết hoặc yếu tố khách quan, thì có thể chấp nhận được; còn "lý do khai thác" là nguyên nhân chủ quan của hãng, nghĩa là hãng không thực hiện đúng cam kết vận chuyển", đại biểu nói và nhấn mạnh, trong trường hợp đó, hành khách hoàn toàn có quyền được bảo vệ.

Cụ thể, đại biểu Trần Công Phàn cho rằng cần làm rõ quy định về trách nhiệm và cam kết của nhà vận chuyển, đặc biệt là về cách thông báo, bồi thường và xử lý khi chậm, hoãn chuyến.

Theo đại biểu, với nhiều người, đặc biệt là đại biểu Quốc hội hoặc cán bộ đi công tác, việc trễ một vài tiếng hay nửa ngày có thể ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ chương trình, kế hoạch làm việc chung.

Đồng quan điểm, đại biểu Lê Hữu Trí (đoàn Khánh Hòa) cho rằng tình trạng "delay" diễn ra quá thường xuyên, thời gian delay còn quá thời gian phải bay đi, cho thấy "tính kỷ cương kỷ luật trong hàng không chưa nghiêm".

Theo đại biểu, điều này không chỉ gây phiền phức, lãng phí thời gian và tiền bạc cho hành khách và xã hội, mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia.

Do đó, ông Trí đề xuất sửa đổi Luật Hàng không dân dụng Việt Nam lần này cần có những chế định cụ thể để khắc phục tình trạng thiếu kỷ luật trong ngành.

Đại biểu nhấn mạnh sự cần thiết phải khuyến khích và mở rộng cho các chủ thể ngoài nhà nước, kể cả nước ngoài, tham gia vào hoạt động hàng không.

Một em nhỏ ngủ gục tại khu vực sảnh chờ sân bay khi chờ đợi người thân làm thủ tục (Ảnh: Hải Long).

Cần có quy định rõ về mức bồi thường trong các trường hợp chậm, hủy chuyến

Đồng quan điểm, đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa - đề nghị luật hóa các quy định về quyền lợi của hành khách, nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không. "Việc bảo vệ hành khách chính là bảo vệ uy tín quốc gia, nâng cao hình ảnh Việt Nam", bà Hương nêu quan điểm.

Từ đó, đại biểu đề nghị quy định rõ quyền được thông tin, hỗ trợ, bồi thường trong các trường hợp chậm, hủy chuyến, mất hành lý. Ngoài ra, cũng cần luật hóa trách nhiệm công khai về giá vé, phụ thu, điều kiện hoàn vé, tránh các loại "ẩn phí" ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng.

Đại biểu Trần Đình Chung (đoàn Đà Nẵng) cũng đồng tình với việc phải luật hóa việc bồi thường cho khách hàng trong các trường hợp chậm chuyến, hủy chuyến.

Theo ông Chung, cần quy định rõ việc bồi thường cho khách hàng trong các trường hợp chậm chuyến, lỡ chuyến không phải do lỗi của khách hàng, không đến từ các trường hợp bất khả kháng (thiên tai, dịch hoạ), mà lỗi đến từ nhà quản lý, khai thác tàu bay

"Thông báo chậm chuyến do máy bay về chậm, lý do khai thác… không phải là của lỗi khách hàng mà là lỗi của đơn vị quản lý và sử dụng tàu bay. Cần quy định rõ, minh bạch trong việc bồi thường cho khách hàng", ông Chung đề nghị.

Chi tiết hơn, vị đại biểu đề xuất có quy định rõ trong các thông tư, nghị định hướng dẫn Luật Hàng không dân dụng Việt Nam về việc trễ bao nhiêu thời gian thì phải bồi thường, bồi thường thế nào...