VN-Index thủng mốc 1.800 điểm, "tân binh" HPA ngược dòng ngày chào sàn

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 6/2, thị trường tiếp tục điều chỉnh mạnh, giảm sâu dưới 1.800 điểm. VN-Index giảm hơn 27 điểm, về 1.782,56 điểm. Sắc đỏ lan rộng, sàn HoSE có tới 292 mã giảm giá.

4 cổ phiếu duy nhất trong nhóm VN30 tăng giá (Ảnh chụp màn hình).

Trong nhóm VN30, chỉ 4 cổ phiếu tăng giá. Đà giảm bao phủ 24 mã còn lại, 2 cổ phiếu đi ngang. Dòng tiền bị nhóm này chi phối, mạnh nhất ở các mã ngành ngân hàng (HDB, VCB, VPB), thép (HPG), bán lẻ (MWG), công nghệ (FPT), trang sức (PNJ).

Hôm nay là phiên giao dịch đầu tiên của 285 triệu cổ phiếu HPA (Nông nghiệp Hòa Phát). Trong ngày thị trường đỏ lửa, mã này vẫn duy trì được sắc xanh đến cuối phiên, tăng 2,63%, lên 43.000 đồng/đơn vị. Thanh khoản ghi nhận hơn 1,5 triệu đơn vị.

Trong khi đó, cổ phiếu công ty mẹ là HPG (Hòa Phát) lại giảm 2,72%, về 26.800 đồng/đơn vị. Mã này đạt khối lượng giao dịch hơn 67 triệu cổ phiếu.

Không chỉ cổ phiếu liên quan tỷ phú Trần Đình Long giảm, nhiều mã khác cũng điều chỉnh mạnh phiên hôm nay, như VHM, VRE, MSN, TCB, HDB, VJC. Duy nhất mã VIC (Vingroup) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ được sắc xanh, tăng 0,69%, lên 131.000 đồng/đơn vị.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 939 tỷ đồng phiên hôm nay. Các mã bị bán ròng mạnh như VCB, VIC, ACB, HDB, FPT. Ngược lại, MBB, HPG, STB, BSR được mua ròng.