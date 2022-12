Chứng khoán tương lai Mỹ tăng vọt sau tin vui về lạm phát

Các hợp đồng tương lai gắn với chỉ số Dow Jones đã bất ngờ tăng vọt 761 điểm, tương ứng 2,2%, sau dữ liệu lạm phát được công bố. S&P 500 và Nasdaq 100 cũng lần lượt tăng 2,8% và 3,9%.

Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ vừa cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 của nước này chỉ tăng 0,1% so với tháng trước đó và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Các con số này đều thấp hơn so với dự báo 0,3% và 7,3% của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát.

Chỉ số CPI lõi, không bao gồm biến động của giá lương thực và năng lượng, cũng chỉ tăng 0,2% so với tháng trước và 6% so với năm trước, thấp hơn dự báo 0,3% và 6,1% của các chuyên gia kinh tế.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 của Mỹ đã hạ nhiệt đáng kể so với các tháng trước (Ảnh: CNBC).

"Đó là một bất ngờ lớn và thị trường đang phản ứng với điều đó", Steve Sosnick, chiến lược gia trưởng của Interactive Brokers, nói và cho rằng, hôm nay toàn bộ thị trường sẽ tăng giá. Lợi suất trái phiếu sẽ thấp hơn và những cổ phiếu nhạy cảm với chính sách thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ được hỗ trợ.

Các nhà phân tích cho rằng, báo cáo này có thể đóng vai trò quan trọng trong quyết định tăng lãi suất tiếp theo của Fed dự kiến được công bố trong cuộc họp 2 ngày diễn ra từ ngày mai (14/12). Các nhà giao dịch phần lớn đang đặt cược vào mức tăng 0,5%, giảm nhẹ so với mức 0,75% trong 4 lần tăng trước đó.

"Liệu nó (báo cáo CPI) có ảnh hưởng đến chính sách ngày mai của Fed hay không vẫn là một câu hỏi mở", ông Sosnick nói.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã giảm 13 điểm xuống dưới mức 3,5% sau khi báo cáo CPI được công bố.

Cổ phiếu công nghệ, vốn bị ảnh hưởng nặng nề nhất do lạm phát và lãi suất tăng trong suốt năm 2022, cũng đang dẫn đầu xu hướng tăng. Cổ phiếu của Apple, Microsoft, Amazon và Alphabet đều tăng hơn 3% trong đầu phiên giao dịch. Nhìn chung hầu hết cổ phiếu đều có mức tăng mạnh.

Trong phiên giao dịch đầu tuần hôm qua (12/12), chỉ số Dow Jones đã tăng hơn 528 điểm, tương đương 1,58%. Chỉ số S&P và Nasdaq lần lượt tăng 1,43% và 1,26%. Tất cả các cổ phiếu thuộc S&P 500 đều tăng điểm, dẫn đầu là cổ phiếu năng lượng nhờ giá dầu hồi phục trở lại.