Chủ tịch bị phạt vì "mua chui" hàng triệu cổ phiếu S99

Ngày 20/10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Công Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần SCI (mã chứng khoán: S99).

Theo đó, ông Hùng bị phạt 175 triệu đồng do vi phạm nghĩa vụ không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ngày 13/6/2024, ông Hùng đã thực hiện giao dịch mua 1 triệu cổ phiếu S99 nhưng không báo cáo, công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch theo quy định.

Ngoài phạt tiền, ông Hùng còn chịu hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày Quyết định xử phạt có hiệu lực.

“Mua chui” hàng triệu cổ phiếu S99, Chủ tịch bị xử phạt 175 triệu đồng, đình chỉ giao dịch 4 tháng (Ảnh: DT).

Trước đó ngày 17/10, UBCKNN cũng đã ban hành Quyết định số 339/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Vinaconex.

Theo quyết định, Vinaconex bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố các thông tin bắt buộc theo quy định.

Cụ thể, công ty không công bố các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2022, 2023, 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2022, 2023, 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 2023, 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023, 2024, 2025; cùng tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 2024, 2025.