Thông tin mới vụ chuyến bay Vietnam Airlines gặp sự cố ở Đức phải quay đầu

Liên quan chuyến bay VN34 ngày 15/8 trên hành trình Munich (Đức) - Hà Nội (Việt Nam) phải quay trở lại sân bay sau khi cất cánh do phát sinh vấn đề kỹ thuật, đại diện Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, đến chiều tối 16/8 (giờ Việt Nam), toàn bộ hành khách đã được hãng sắp xếp phương án hành trình thay thế trên các chuyến bay của hãng và các hãng hàng không khác.

Theo đơn vị này, hãng tiếp tục hỗ trợ một số hành khách có nhu cầu điều chỉnh hành trình để phù hợp với kế hoạch di chuyển thực tế. Trong thời gian chờ đợi được sắp xếp hành trình thay thế, hành khách được bố trí nơi lưu trú, ăn uống, phương tiện đi lại cùng các hỗ trợ cần thiết khác.

Vietnam Airlines khẳng định toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều an toàn. Hãng luôn đặt an toàn ở mức ưu tiên cao nhất trong mọi hoạt động khai thác, đồng thời đang phối hợp với các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan để kiểm tra, xác định nguyên nhân sự việc.

Cùng ngày, Cục Hàng không Việt Nam cũng cho biết đã có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về sự cố chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines xảy ra ngày 15/8 tại Cảng hàng không quốc tế Munich (Đức).

Theo báo cáo của Vietnam Airlines và thông tin ban đầu, chuyến bay VN34 dự kiến khai thác chặng Munich - Nội Bài, cất cánh lúc 11:57 UTC (13h57 giờ địa phương, 18h57 giờ Việt Nam).

Sau khi cất cánh, máy bay xuất hiện cảnh báo liên quan đến việc va quệt đuôi xuống đường cất hạ cánh và cảnh báo áp suất lốp. Tổ lái đã thông báo cho kiểm soát viên không lưu và quyết định quay lại Cảng hàng không quốc tế Munich để kiểm tra kỹ thuật.

Hình ảnh nhiên liệu được xả trước khi máy bay hạ cánh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đồng thời phối hợp với kiểm soát viên không lưu và nhân viên mặt đất, tổ bay quyết định đưa toàn bộ hành khách xuống máy bay bằng xe thang và di chuyển vào nhà ga an toàn.

Máy bay sau đó được các đơn vị mặt đất tiếp nhận, đưa vào bãi đỗ để kiểm tra, phục vụ công tác đánh giá và điều tra sự cố. Toàn bộ 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay đều an toàn, không có người bị thương.

Theo Phụ ước 13 (Annex 13) của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) về tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành quốc tế trong điều tra tai nạn, sự cố máy bay, Nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn máy bay của Đức là cơ quan chịu trách nhiệm điều tra nguyên nhân sự cố.

Căn cứ Nghị định 221/2026/NĐ-CP của Chính phủ về Nhà chức trách hàng không Việt Nam và quản lý an toàn hàng không, Hội đồng điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn máy bay của Việt Nam có trách nhiệm phối hợp, tham gia công tác điều tra. Cục Hàng không Việt Nam cho biết đang liên hệ với Nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn máy bay của Đức để phối hợp, đề nghị cung cấp thông tin sớm nhất về sự cố và công tác điều tra.

Trước đó, chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines, khởi hành từ Munich (Đức) đi Hà Nội ngày 15/8, phải quay trở lại sân bay xuất phát sau khi phát sinh vấn đề kỹ thuật.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, chuyến bay VN34 khai thác bằng dòng máy bay thân rộng Boeing 787-9 ngay sau khi cất cánh đã phát hiện sự cố kỹ thuật. Tổ bay lập tức thực hiện các quy trình an toàn và đưa máy bay quay lại hạ cánh tại sân bay Munich.

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay Flightradar24h, VN34 được khai thác bằng máy bay Boeing 787-9 Dreamliner, số đăng ký VN-A867. Chuyến bay có giờ khởi hành lúc 13h57 và được ghi nhận với trạng thái “Diverted to MUC”, tức chuyển hướng trở lại sân bay Munich. Hình ảnh dữ liệu hành trình cho thấy máy bay thực hiện nhiều vòng bay trong khu vực phía nam và phía đông Munich trước khi trở lại sân bay khởi hành.