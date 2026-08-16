Mark Cuban dự đoán “crypto mới”, không phải bitcoin hay blockchain

Tỷ phú Mark Cuban vừa đưa ra một nhận định gây chú ý trên mạng xã hội X khi tuyên bố: “Chip, với tư cách một loại tài sản, sẽ trở thành crypto mới”.

Phát biểu của vị doanh nhân từng nổi lên từ thời kỳ bong bóng dot-com xuất hiện đúng vào thời điểm các sàn giao dịch hàng đầu của Mỹ chuẩn bị mở cửa cho các hợp đồng tương lai gắn trực tiếp với năng lực xử lý máy tính.

Tuyên bố này cũng đánh dấu bước chuyển dịch rõ rệt trong góc nhìn của Mark Cuban. Từng so sánh bitcoin với đồ sưu tầm và đánh giá cao tính hữu dụng của ethereum, tỷ phú Mỹ hồi tháng 5 tiết lộ đã bán phần lớn lượng bitcoin nắm giữ vì cho rằng đồng tiền số này "đã đi chệch hướng" và không thể hiện được vai trò công cụ phòng ngừa rủi ro vĩ mô như kỳ vọng. Thay vào đó, ông hướng sự quan tâm sang hạ tầng phần cứng của trí tuệ nhân tạo (AI).

Tỷ phú Mỹ Mark Cuban cho rằng chip, xét như một loại tài sản, có thể trở thành “crypto mới” (Ảnh minh họa: Beincrypto).

Cơn sốt từ sự khan hiếm

Góc nhìn của Mark Cuban bắt nguồn từ điểm tương đồng cốt lõi, đó là sự khan hiếm. Tương tự như cách bitcoin từng tạo nên những cơn sốt giá nhờ nguồn cung hạn chế, các dòng vi xử lý và GPU hiệu năng cao dùng để huấn luyện AI hiện nay đang rơi vào tình trạng khan hiếm nghiêm trọng, khiến các tập đoàn công nghệ sẵn sàng cạnh tranh gay gắt để sở hữu.

Tuy nhiên, giới quan sát cũng chỉ ra những giới hạn rõ rệt trong phép so sánh này. Tiền mã hóa hoạt động liên tục 24/7 trên các sổ cái công khai và không bị bào mòn. Ngược lại, chip là phần cứng vật lý đặt trong các trung tâm dữ liệu, chịu hao mòn cơ học theo thời gian và nhanh chóng mất giá khi các thế hệ chip mới mạnh hơn được tung ra thị trường.

Nhận định của Cuban cũng vấp phải phản ứng từ giới ủng hộ tiền số. Ông Pierre Rochard, một người ủng hộ bitcoin, nhấn mạnh ngành sản xuất chip không sở hữu cơ chế điều chỉnh độ khó hay chu kỳ halving tự động như bitcoin.

Phố Wall chuẩn bị giao dịch “năng lực tính toán”

Dù còn nhiều tranh luận, ý tưởng coi năng lực tính toán như một loại tài sản đầu tư độc lập đang nhanh chóng được phố Wall hiện thực hóa. Sàn giao dịch CME Group dự kiến sẽ niêm yết các hợp đồng tương lai chỉ số giá thuê GPU Silicon Data H100 và B200 trên sàn NYMEX từ ngày 5/10 tới. Mỗi hợp đồng sẽ đại diện cho chi phí thuê GPU trong thời hạn một tháng.

Ông Pete Keavey, Giám đốc toàn cầu phụ trách các sản phẩm năng lượng và môi trường của CME Group, nhận định: “Năng lực tính toán đã trở thành đồng tiền của kỷ nguyên AI. Các hợp đồng tương lai của chúng tôi giờ đây sẽ biến năng lực tính toán thành một hàng hóa được tiêu chuẩn hóa và có thể giao dịch”. Công cụ này được kỳ vọng giúp các nhà phát triển AI và đơn vị vận hành đám mây phòng ngừa rủi ro biến động giá thuê phần cứng, từ đó chủ động cố định chi phí vận hành.

Nhu cầu bùng nổ của thị trường được phản ánh trực tiếp qua các con số tài chính kỷ lục. Trong quý kết thúc ngày 26/4, Nvidia ghi nhận doanh thu mảng trung tâm dữ liệu đạt 75,2 tỷ USD, tăng 92% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp phần lớn vào tổng doanh thu 81,6 tỷ USD. CEO Nvidia Jensen Huang mô tả làn sóng xây dựng hạ tầng AI hiện nay là đợt mở rộng cơ sở hạ tầng lớn nhất từng được thực hiện trong lịch sử công nghệ.

Bên cạnh nhu cầu khổng lồ, chuỗi cung ứng chip toàn cầu cũng tạo ra những biến động kinh tế đáng kể. Số liệu cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng 23,9% trong tháng 7 nhờ lực đẩy từ nhu cầu chip toàn cầu, ngay cả khi các rào cản thương mại thúc đẩy Bắc Kinh tăng tốc phát triển các doanh nghiệp chip nhớ nội địa.

Thị trường tiền số từng ghi nhận những chu kỳ tăng trưởng đột biến nhưng cũng đi kèm các đợt sụt giảm mạnh do đầu cơ. Liệu chip và năng lực tính toán có đi theo quỹ đạo tài chính tương tự hay không sẽ phụ thuộc rất lớn vào mức độ đón nhận của thị trường, khi các hợp đồng tương lai năng lực tính toán chính thức vận hành vào tháng 10 tới.