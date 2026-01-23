VN-Index tăng 41%, loạt công ty chứng khoán ngoại báo lãi hàng trăm tỷ đồng

Năm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều điểm nhấn quan trọng, đặc biệt đã chạm ngưỡng cửa nâng hạng lên mới nổi. VN-Index tăng gần 41% trong cả năm, nằm trong top 10 chỉ số chứng khoán có hiệu suất tốt nhất thế giới và top 3 khu vực châu Á.

Giữa bối cảnh đó, nhiều công ty chứng khoán có vốn đầu tư từ nước ngoài cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

Các công ty chứng khoán ngoại ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực năm qua (Ảnh: QT).

Công ty Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) đạt lợi nhuận trước thuế đạt 938 tỷ đồng cho cả năm 2025, tăng khoảng 10% so với năm trước. Doanh thu tăng 18%, đạt 2.986 tỷ đồng, các mảng kinh doanh cốt lõi như tư vấn đầu tư, kinh doanh nguồn, cho vay ký quỹ, tự doanh và dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB) tiếp tục đóng vai trò trụ cột.

Doanh nghiệp này cũng giữ vững vị trí top 8 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất sàn HoSE năm 2025.

Với chiến lược "bản địa hóa", tập đoàn mẹ tại Hàn Quốc đã bổ nhiệm Tổng giám đốc người Việt là bà Nguyễn Hoàng Yến cho công ty chứng khoán này vào giữa năm 2025. Thời điểm đó, thị trường không tránh khỏi những nghi ngờ về sự thay đổi này có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, văn hóa vận hành và đặc biệt là kết quả tài chính của một trong những công ty chứng khoán nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam hay không.

Tuy nhiên, kết quả trên là một phần câu trả lời cho chiến lược trao quyền chủ động hơn cho đội ngũ lãnh đạo am hiểu thị trường nội địa.

Doanh nghiệp khác là Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (thuộc sở hữu của Tập đoàn Tài chính Yuanta đến từ Đài Loan, Trung Quốc) công bố năm 2025, doanh thu hơn 698 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 125 tỷ đồng, tăng lần lượt 15% và 2% so với năm trước. Riêng quý IV, lợi nhuận tăng 55% nhờ doanh thu hoạt động môi giới tăng mạnh và thu nhập lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 14%.

Cùng xu hướng tích cực, Công ty Chứng khoán KB Việt Nam có lợi nhuận quý IV tăng 48%, đạt hơn 46 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, công ty lãi gần 211 tỷ đồng, tăng 1% so với năm trước.

Doanh nghiệp cho biết trong quý cuối năm này, thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh mẽ, khối lượng giao dịch lớn. Doanh thu từ hoạt động môi giới, margin, lãi kinh doanh giấy tờ có giá đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Công ty cũng đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ và hoạt động marketing để nâng cao hiệu quả.

Đi ngược thị trường chung, Công ty TNHH Chứng khoán Maybank có lợi nhuận sau thuế quý IV/2025 giảm 35% so với cùng kỳ, còn 36 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết doanh thu hoạt động tăng 18% nhờ sự tăng trưởng từ hoạt động môi giới chứng khoán và cho vay ký quỹ.

Tuy nhiên, chi phí hoạt động tăng 47% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có một phần chi phí tăng theo hoạt động doanh thu. Đồng thời, lãi suất cho vay biến động mạnh vào thời điểm cuối năm cũng gây thêm tác động. Bên cạnh đó, chi phí quản lý tăng do công ty đầu tư vào việc đổi mới công nghệ thông tin và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo lương. Lợi nhuận cả năm cũng giảm 19%, còn 179 tỷ đồng.

Chưa công bố kết quả kinh doanh nhưng Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam với phần vốn ngoại từ tập đoàn Hàn Quốc cũng gia nhập cuộc đua tăng vốn vào cuối năm 2025. Doanh nghiệp đã chào bán hơn 78,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn lên gần 4.550 tỷ đồng. Phần lớn số cổ phần phát hành thêm được bán cho nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.