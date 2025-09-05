Một công ty bán hàng đa cấp ở TPHCM bị phạt gần nửa tỷ đồng

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Seacret (phường Cát Lái, TPHCM) với số tiền 455 triệu đồng vì loạt hành vi vi phạm.

Quyết định được ban hành sau khi kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Cụ thể, doanh nghiệp không thực hiện thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật. Không cập nhật thường xuyên trang thông tin điện tử bằng tiếng Việt để cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp theo quy định.

Đồng thời, cơ quan chức năng cho biết doanh nghiệp này tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi chưa có xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bằng văn bản. Không thực hiện đúng quy tắc hoạt động đã đăng ký.

Công ty TNHH Seacret tiếp tục bị xử phạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh đa cấp (Ảnh: S.C).

Bên cạnh đó, công ty không thực hiện thông báo tới Bộ Công Thương khi có thay đổi trong danh sách học viên đào tạo, thực hiện không đúng nghĩa vụ báo cáo trong hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào tháng 3/2024, Công ty TNHH Seacret cũng bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại TPHCM do nợ thuế gần 200 triệu đồng. Cuối năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng đã xử phạt hành chính doanh nghiệp này 155 triệu đồng về nhiều hành vi vi phạm.

Hồi tháng 8, cơ quan quản lý cũng đã xử phạt 2 doanh nghiệp kinh doanh đa cấp. Công ty TNHH Care For Việt Nam (phường Tân Định, TPHCM) bị phạt 60 triệu đồng về hành vi không thực hiện đúng quy tắc hoạt động đã đăng ký. Còn Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) bị phạt 265 triệu đồng vì nhiều vi phạm về thủ tục và phạm vi hoạt động.

Theo số liệu của Bộ Công Thương, trong năm 2024, tổng số lượng người tham gia bán hàng đa cấp đạt gần 700.000 người, giảm khoảng 400.000 người so với năm 2019. Dù số lượng người tham gia bán hàng đa cấp giảm nhưng tổng doanh thu bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp vẫn tăng.

Theo đó, năm 2024, doanh thu bán hàng đa cấp đạt 16.206 tỷ đồng, tăng 28,9% so với năm 2019 (12.575 tỷ đồng). Mức hoa hồng, tiền thưởng bình quân khoảng 951.000 đồng/tháng, tương đương 12% mức thu nhập bình quân đầu người của cả nước. Đến đầu năm nay, trên cả nước chỉ còn 16 doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp (giảm 4 doanh nghiệp so với đầu năm 2024).