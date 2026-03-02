Chứng khoán đầu tuần giảm mạnh, cổ phiếu dầu khí đồng loạt tăng trần

Mở đầu phiên giao dịch chứng khoán sáng nay (2/3), thị trường rung lắc mạnh như dự đoán từ nhiều chuyên gia và công ty chứng khoán. Dưới ảnh hưởng từ chiến sự Trung Đông, chứng khoán Việt cũng điều chỉnh, VN-Index giảm khoảng 16 điểm vào lúc 10h30, về vùng 1.864 điểm.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 chung nhịp đập với thị trường chung. Trong đó, các mã tác động tiêu cực nhất lúc 10h30 như VIC, VHM, TCB, FPT, VPB, MBB, HDB.

Đi ngược thị trường chung, nhóm cổ phiếu dầu khí và năng lượng có diễn biến tích cực. Hàng loạt cổ phiếu nhóm này tăng trần mạnh mẽ, sắc tím bao phủ trên diện rộng. Đáng kể như GAS, PLX, OIL, PVC, PVD, PVS, BSR...

Nhóm cổ phiếu dầu khí và năng lượng đồng loạt tăng trần (Ảnh chụp màn hình).

Nhiều mã không có người bán ra, một số cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn trên 10 triệu đơn vị như OIL, PVS, PVD, PLX. Tính đến 10h37, một số cổ phiếu dư mua giá trần hàng triệu đơn vị, như OIL, PVC, PVD, BSR.

Diễn biến này cũng đã được nhiều chuyên gia dự đoán ngay từ sớm, bởi được coi là "điểm sáng" thị trường khi diễn biến chiến sự trên thế giới căng thẳng, rủi ro nguồn cung tăng. Giá dầu Brent có xu hướng tăng mạnh, qua đó tác động tích cực trong ngắn hạn đến nhóm cổ phiếu năng lượng vốn nhạy cảm với căng thẳng địa chính trị.

Trong kịch bản được dự báo, VN-Index có khả năng xuất hiện nhịp điều chỉnh ngắn hạn về vùng 1.850-1.870 điểm, thậm chí sâu hơn về 1.800-1.830 điểm nếu lực bán lan rộng hoặc khối ngoại đẩy mạnh bán ròng. Tuy nhiên, mức giảm tổng thể được đánh giá không quá lớn và có thể chỉ kéo dài vài phiên.

Nhà đầu tư được khuyến cáo cần tránh hành động đuổi giá vào nhóm cổ phiếu đầu cơ khi kịch bản tiếp theo chưa thực sự rõ ràng, đặc biệt với các nhóm hàng hóa chịu ảnh hưởng bởi xung đột địa chính trị.