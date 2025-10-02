Elon Musk là người đầu tiên trong lịch sử sở hữu 500 tỷ USD

5 năm trước, vào tháng 3/2020, Elon Musk chỉ là một tỷ phú "bình thường" với khối tài sản 24,6 tỷ USD. Nhưng với tốc độ của "một tên lửa Falcon 9", ông đã băng qua mọi giới hạn để chính thức thiết lập một cột mốc chưa từng có trong lịch sử khi là người đầu tiên sở hữu 500 tỷ USD.

Vào lúc 15h30 ngày 2/10 (giờ miền Đông, Mỹ), bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes đã xác nhận con số lịch sử này. Khối tài sản của Musk không chỉ đưa ông vào một vũ trụ riêng mà còn tạo ra một khoảng cách khổng lồ, gần 150 tỷ USD, so với người giàu thứ hai thế giới là nhà sáng lập Oracle, Larry Ellison.

Con số này không chỉ là một kỷ lục mới mà còn là một lời khẳng định về quy mô và tầm ảnh hưởng của đế chế công nghệ mà Musk đã và đang xây dựng.

Sự hồi sinh của "vị vua" Tesla

Cú bứt phá ngoạn mục lên mốc 500 tỷ USD của Elon Musk có động lực chính đến từ sự trỗi dậy mạnh mẽ của cổ phiếu Tesla. Chỉ trong phiên giao dịch ngày thứ tư (2/10), cổ phiếu của hãng xe điện đã tăng gần 4%, bơm thêm khoảng 9,3 tỷ USD vào tài sản của vị CEO.

Nhìn rộng hơn, giá trị của Tesla đã gần như tăng gấp đôi kể từ tháng 4, thời điểm Musk đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt. Ông tuyên bố sẽ rời khỏi vị trí lãnh đạo tại Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) trong chính quyền Trump để toàn tâm toàn ý hơn cho Tesla. Động thái này được giới đầu tư phố Wall đón nhận như một tín hiệu tích cực, một sự cam kết trở lại của người thuyền trưởng thiên tài.

Niềm tin được củng cố khi chỉ vài ngày sau đó, Musk tiết lộ đã chi khoảng 1 tỷ USD tiền túi để mua thêm cổ phiếu Tesla - một lá phiếu tín nhiệm không thể mạnh mẽ hơn vào tương lai của công ty.

Hiện tại, vốn hóa thị trường của Tesla chỉ còn cách đỉnh cao lịch sử chưa đầy 10%. Với 12% cổ phần đang nắm giữ, giá trị tài sản của Musk tại hãng xe điện đã lên tới 191 tỷ USD. Con số này thậm chí chưa tính đến gói quyền chọn cổ phiếu khổng lồ từ năm 2018, vốn có thể trị giá 133 tỷ USD nếu không bị một thẩm phán Delaware hủy bỏ hồi tháng 1/2024.

Dù vậy, Forbes vẫn đang tạm tính 50% giá trị của gói thưởng này trong lúc chờ đợi kết quả kháng cáo của Musk, cho thấy tiềm năng tài sản của ông còn có thể lớn hơn nữa.

Elon Musk trở lại ngôi giàu nhất thế giới với khối tài sản kỷ lục sau khi từng mất danh hiệu này vào tay Larry Ellison (Ảnh: Reuters).

Cỗ máy in tiền SpaceX và "hắc mã" xAI

Sẽ là một thiếu sót nếu chỉ nhìn vào Tesla. Sự vững chắc của khối tài sản 500 tỷ USD đến từ một đế chế đa trụ, nơi mỗi công ty của Musk đều là một gã khổng lồ trong lĩnh vực của nó.

SpaceX, công ty hàng không vũ trụ do ông sáng lập năm 2002, là một ví dụ điển hình. Sau một đợt chào bán cổ phần nội bộ hồi tháng 8, SpaceX được định giá lên tới 400 tỷ USD. Với khoảng 42% cổ phần, công ty này đóng góp tới 168 tỷ USD vào tài sản của Musk. Không chỉ là một công ty tên lửa, SpaceX còn là biểu tượng cho sự thống trị của Mỹ trong kỷ nguyên vũ trụ mới và là một cỗ máy kiếm tiền ổn định.

Bên cạnh đó, xAI Holdings nổi lên như một "hắc mã" đầy tiềm năng. Được thành lập bằng cách sáp nhập startup AI xAI với mạng xã hội X (Twitter cũ), công ty này được định giá 113 tỷ USD. Musk sở hữu khoảng 53%, tương đương 60 tỷ USD. Trong bối cảnh cuộc đua AI đang nóng hơn bao giờ hết, các nguồn tin từ CNBC cho biết xAI thậm chí có thể đang hướng tới mức định giá 200 tỷ USD, cho thấy tốc độ tăng trưởng phi thường của nó.

Việc đa dạng hóa nguồn tài sản qua 3 trụ cột Tesla (xe điện, robot, AI), SpaceX (hàng không vũ trụ) và xAI (trí tuệ nhân tạo) đã tạo ra một nền tảng tài chính vững chắc, giúp Musk vượt qua những biến động của thị trường và liên tục phá vỡ các kỷ lục.

Tốc độ gia tăng tài sản của Elon Musk trong 5 năm qua là một hiện tượng chưa từng có:

Tháng 3/2020: 24,6 tỷ USD

Tháng 8/2020: Cán mốc 100 tỷ USD

Đầu năm 2021: Lần đầu trở thành người giàu nhất thế giới với gần 190 tỷ USD

Tháng 9/2021: Chạm mốc 200 tỷ USD

Tháng 11/2021: Chạm mốc 300 tỷ USD

Tháng 12/2024: Chạm mốc 400 tỷ USD

Tháng 10/2025: Chạm mốc 500 tỷ USD

Tiền bạc hay quyền lực tuyệt đối?

Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, các nhà phân tích dự đoán Elon Musk hoàn toàn có thể trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD (trillionaire) đầu tiên trên thế giới trước năm 2033. Điều này càng có cơ sở khi Hội đồng quản trị Tesla vừa đề xuất một gói lương thưởng mới, có khả năng trao cho Musk lượng cổ phiếu trị giá tới 1.000 tỷ USD nếu ông có thể dẫn dắt công ty đạt những mục tiêu "tầm cỡ Sao Hỏa", ví dụ như nâng vốn hóa lên 8.500 tỷ USD trong 10 năm tới.

Tuy nhiên, trong một bài đăng gây chú ý trên X, Musk đã hé lộ một góc nhìn khác về động lực của mình:

"Đây không phải là chuyện thù lao, mà là việc tôi có đủ ảnh hưởng với Tesla để đảm bảo an toàn nếu chúng tôi sản xuất hàng triệu robot. Nếu một ngày nào đó tôi có thể bị loại bỏ bởi những công ty tư vấn cổ đông hoạt động vì mục đích riêng, thậm chí còn không nắm giữ cổ phiếu Tesla, thì đó là viễn cảnh tôi không thể chấp nhận”.

Phát biểu này cho thấy, đối với Musk, vấn đề không chỉ nằm ở tiền bạc. Ông đang nhìn về một tương lai nơi Tesla không chỉ sản xuất ô tô mà còn tạo ra hàng triệu robot hình người. Trong viễn cảnh đó, việc nắm giữ quyền kiểm soát tuyệt đối công ty trở thành một ưu tiên chiến lược để định hướng sự phát triển của công nghệ AI và robot theo tầm nhìn của ông, tránh để nó rơi vào tay những thế lực mà ông không tin tưởng.

Gói thưởng nghìn tỷ USD, do đó, không chỉ là một khoản thù lao, mà còn là một công cụ để củng cố quyền lực và đảm bảo ông là người duy nhất ngồi ở vị trí "thuyền trưởng" trong cuộc cách mạng công nghệ sắp tới.

Cột mốc 500 tỷ USD, vì vậy, không chỉ là một con số tài chính. Nó là minh chứng cho một kỷ nguyên mới, nơi sức mạnh kinh tế và tầm ảnh hưởng công nghệ của một cá nhân có thể định hình tương lai của toàn nhân loại.