Larry Ellison: Giàu nhất thế giới trong một đêm, mất 34 tỷ USD sau 48 giờ

Ngày 10/9 đã đi vào lịch sử của Oracle. Sau khi công ty công bố báo cáo lợi nhuận vượt xa kỳ vọng, cổ phiếu của "gã khổng lồ" phần mềm 50 năm tuổi này đã tăng vọt 36%. Với việc nắm giữ hơn 40% cổ phần, Larry Ellison chứng kiến một phép màu, đó là tài sản của ông tăng thêm 101 tỷ USD chỉ sau một đêm, đạt mốc 393 tỷ USD và chính thức soán ngôi Elon Musk (385 tỷ USD).

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ 2 ngày sau đó, cơn địa chấn thứ hai ập đến. Tài sản của Ellison "bốc hơi" tới 34 tỷ USD. Ván cược AI đầy mạo hiểm của Oracle dường như đã gặp phải những nghi ngờ lớn từ thị trường, khiến cổ phiếu chao đảo. Trong khi đó, Elon Musk lại lấy lại vị trí số 1 với tài sản tăng thêm 35 tỷ USD.

Với góc nhìn của một chuyên gia kinh doanh, câu chuyện của Larry Ellison là một bản tóm tắt đầy kịch tính về thế giới công nghệ hiện tại, nơi sự giàu có được tạo ra và biến mất chỉ trong chớp mắt, và nơi “bong bóng AI” đang phồng lên đến mức đáng báo động.

Ván cược lịch sử: Oracle - từ “ông già” lặng lẽ đến người khổng lồ AI

Để hiểu được cú nhảy vọt và cú trượt dài của Ellison cần phải nhìn sâu hơn vào Oracle - công ty 50 năm tuổi đã từng bị coi là “kẻ lạc hậu” trong kỷ nguyên đám mây.

Oracle được thành lập năm 1977, nổi tiếng với sản phẩm cơ sở dữ liệu. Suốt nhiều thập kỷ, công ty này là trụ cột thầm lặng của nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới, từ ngân hàng, viễn thông đến hàng không. Dù có doanh thu ổn định, Oracle vẫn đứng ngoài cuộc chơi khi các gã khổng lồ mới như Amazon, Google, và Microsoft dẫn đầu cuộc đua điện toán đám mây.

Thế nhưng, dưới sự lãnh đạo tài tình của Larry Ellison, một thiên tài công nghệ và một chiến lược gia kinh doanh lão luyện, Oracle bắt đầu cuộc chuyển mình mạnh mẽ. Công ty đã đầu tư hàng tỷ USD để xây dựng mạng lưới trung tâm dữ liệu khổng lồ, sẵn sàng cho một cuộc chơi mới, đó là AI.

Larry Ellison, nhà đồng sáng lập 81 tuổi của Oracle, vượt mặt Elon Musk để trở thành người giàu nhất hành tinh, rồi lại bị "thổi bay" 34 tỷ USD chỉ 2 ngày sau đó (Ảnh: Getty).

Ellison hiểu rõ, các mô hình AI phức tạp như ChatGPT cần một lượng sức mạnh tính toán khổng lồ, và đây chính là cơ hội vàng của Oracle.

Ván cược của ông dường như đã thành công rực rỡ khi Oracle ký một hợp đồng “bom tấn” trị giá 300 tỷ USD với OpenAI - công ty tiên phong trong lĩnh vực AI. Đây được coi là một trong những thỏa thuận điện toán đám mây lớn nhất lịch sử. Với hợp đồng này, Oracle bỗng nhiên từ vị thế “kẻ ngoài cuộc” trở thành một nhân tố không thể thiếu trong hệ sinh thái AI.

Hợp đồng này đã giúp Oracle lọt vào “tầm ngắm” của các nhà đầu tư toàn cầu, khiến cổ phiếu tăng vọt, đưa Ellison lên đỉnh cao danh vọng.

Cơn địa chấn mang tên “bong bóng AI”: Đằng sau hợp đồng triệu USD

Cú trượt giá 34 tỷ USD của Ellison không phải là một sự ngẫu nhiên. Nó bắt nguồn từ những nghi ngờ lớn mà giới phân tích đặt ra về độ bền vững của hợp đồng với OpenAI.

Bradford DeLong, một nhà kinh tế học uy tín, đã chỉ ra những điểm đáng ngờ, như sau:

Giá trị không tương xứng: Doanh thu hàng năm của OpenAI chỉ khoảng 12 tỷ USD, quá nhỏ bé so với cam kết 300 tỷ USD trong 5 năm. Điều này đặt ra câu hỏi liệu OpenAI có thể thực hiện được cam kết này hay không. Họ có thể trì hoãn, điều chỉnh, hoặc thậm chí hủy bỏ hợp đồng nếu thị trường AI không phát triển như kỳ vọng.

Vị thế của Oracle: Dù đã đầu tư mạnh vào đám mây, Oracle vẫn chưa được xem là một nhà cung cấp hàng đầu. Liệu họ có đủ năng lực để phục vụ một khách hàng “khó tính” như OpenAI, với những yêu cầu về sức mạnh tính toán khổng lồ và liên tục thay đổi?

Nỗi lo “bong bóng AI”: Thị trường AI đang phát triển nóng. Nhiều nhà đầu tư lo sợ rằng đây có thể là một “bong bóng” công nghệ mới, tương tự như “bong bóng dot-com” những năm đầu thế kỷ 21. Nếu “bong bóng” này vỡ, các công ty AI sẽ là những người đầu tiên chịu ảnh hưởng, kéo theo các đối tác như Oracle.

Cú trượt của Ellison là một tín hiệu cảnh báo rõ ràng, cho thấy thị trường không còn chỉ nhìn vào những hợp đồng “khủng” mà bắt đầu tìm kiếm giá trị thực, tính bền vững và rủi ro tiềm ẩn. Đó là lúc những hoài nghi về “bong bóng AI” bùng lên mạnh mẽ.

Bài học kinh doanh: Tầm nhìn, rủi ro và giá trị thực

Trong khi Oracle và Ellison chật vật với những hoài nghi, Elon Musk lại chứng kiến tài sản tăng thêm 35 tỷ USD. Điều thú vị là cú tăng giá của cổ phiếu Tesla không đến từ một phát minh hay một báo cáo lợi nhuận đột phá, mà từ “sức mạnh của sự kỳ vọng”.

Các nhà đầu tư nhỏ lẻ và các quỹ đầu cơ đang đặt cược lớn vào Tesla trước thềm Đại hội cổ đông thường niên vào tháng 11, với hy vọng Musk sẽ công bố một tin tức tích cực. Ví dụ này là điển hình cho hiện tượng “tự củng cố” trên thị trường tài chính, nơi niềm tin và kỳ vọng có thể tạo ra những biến động giá lớn, ít liên quan đến giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.

DeLong gọi đây là “hiện tượng được thúc đẩy bởi internet”, nơi nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể tạo ra làn sóng, đẩy giá cổ phiếu tăng lên trong ngắn hạn.

Trái ngược Ellison, Elon Musk lại chứng kiến tài sản tăng thêm 35 tỷ USD trong giai đoạn 10/9-12/9, đưa ông trở lại ngôi đầu trong bảng tỷ phú Bloomberg (Ảnh: Shutterstock).

Câu chuyện của Larry Ellison, Elon Musk và Oracle cho chúng ta những bài học kinh doanh sâu sắc:

Tầm nhìn dài hạn là chìa khóa. Larry Ellison đã có một tầm nhìn xa, đầu tư vào hạ tầng đám mây từ nhiều năm trước, chờ đợi thời cơ chín muồi của AI. Ông không chạy theo xu hướng mà tự tạo ra lợi thế cạnh tranh cho mình.

Mỗi cơ hội đều đi kèm rủi ro. Hợp đồng 300 tỷ USD với OpenAI là một cơ hội vàng, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Một chiến lược gia tài chính giỏi phải biết cách đánh giá và quản lý rủi ro này.

Thị trường tìm kiếm giá trị thực. Sự biến động của tài sản Larry Ellison cho thấy thị trường không chỉ bị mê hoặc bởi những con số khổng lồ. Cuối cùng, thị trường sẽ trở lại với câu hỏi cơ bản: Doanh nghiệp này có tạo ra giá trị bền vững hay không?

Cuộc đua giữa các tỷ phú vẫn tiếp diễn, và các ván cược AI vẫn đang nóng hơn bao giờ hết. Nhưng một điều chắc chắn, sự giàu có được tạo ra trong chớp mắt cũng có thể biến mất một cách chóng vánh. Điều quan trọng không phải là đứng ở vị trí số 1, mà là tạo ra giá trị bền vững và xây dựng một doanh nghiệp có thể đứng vững trước mọi cơn bão.