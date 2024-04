Chủ tịch ABBank mong cổ đông kiên nhẫn, muốn hái quả ngọt cần thời gian

Sáng 5/4, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - mã chứng khoán: ABB) tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Lãnh đạo ABBank lý giải việc lợi nhuận chưa đạt kế hoạch

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 513 tỷ đồng, giảm 69,6% so với năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức 2,17%, đảm bảo dưới 3% theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ông Phạm Duy Hiếu, quyền Tổng giám đốc ABBank, cho biết, lợi nhuận trước thuế năm 2023 sụt giảm do phải thoái dự thu lãi trái phiếu đầu tư đáo hạn chưa được thanh toán, thoái lãi dự thu các khoản cho vay do phát sinh nợ quá hạn; dự phòng rủi ro tín dụng phải trích lập tăng cao.

Ngoài ra, trong năm qua, ngân hàng cũng dành nhiều nguồn lực để thực hiện chuyển đổi nâng cao hiệu quả hoạt động...

Ông Đào Mạnh Kháng, Chủ tịch HĐQT, nói: "HĐQT xin nhận trách nhiệm trước cổ đông về lợi nhuận trước thuế năm 2023 chưa đạt kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ giao, một phần cũng do công tác dự báo, lập kế hoạch chưa sát thực tế".

"Khách quan mà nói, sức cạnh tranh của ABBank rất thấp. McKinsey (công ty chuyên tư vấn quản trị) đã phân tích các điểm yếu, chỉ ra rằng phải thay đổi toàn diện: quy trình tín dụng quá dài, sản phẩm không cạnh tranh, năng lực yếu …. Việc thay đổi là quyết định dũng cảm của cổ đông và HĐQT. Tại thời điểm khó khăn, sẵn sàng thay đổi là điều mà không phải ngân hàng nào cũng dám đối diện", chủ tịch HĐQT nói.

Điểm sáng là tỷ lệ thu phí dịch vụ và bảo lãnh trên tổng thu nhập đạt 20,4%, tăng 12,3% so với năm 2022. Tỷ lệ an toàn vốn CAR đạt 11,07%, cao hơn so với yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước là tối thiểu 8%.

Quang cảnh buổi họp (Ảnh: Mỹ Tâm).

Chủ tịch ABBank nói lý do không chia cổ tức, mong cổ đông kiên nhẫn

ABBank đề xuất để lại toàn bộ số lợi nhuận còn lại chưa phân phối nhằm bổ sung nguồn vốn thực hiện kế hoạch chiến lược, tạo tích lũy nội tại để tăng vốn điều lệ trong tương lai.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của ngân hàng trong năm 2023 là 298,7 tỷ đồng. Theo đó, cùng với lợi nhuận còn lại của các năm trước chưa sử dụng, tổng lợi nhuận chưa phân phối của ngân hàng đang là 1.840,7 tỷ đồng.

Chủ tịch ABBank Đào Mạnh Kháng nói mong cổ đông kiên nhẫn, đã xác định đi dài hạn thì phải chờ, muốn hái quả ngọt thì cần thời gian (Ảnh: NL).

Một cổ đông thắc mắc tại phiên họp về lý do ngân hàng không bỏ ra 1.800 tỷ đồng lợi nhuận để chia cổ tức. Trả lời vấn đề này, chủ tịch Đào Mạnh Kháng cho rằng ngân hàng cần bỏ tiền để đầu tư, xây dựng nền tảng, mong cổ đông kiên nhẫn. "Đã xác định đi dài hạn thì phải chờ, muốn hái quả ngọt thì cần thời gian", ông nói.

Năm 2024, ngân hàng trình cổ đông mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 94,5% so với kết quả thực hiện của năm 2023. Dư nợ tín dụng tăng 13% lên 116.272 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức dưới 3%.

Bộ chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho năm 2024 được xây dựng căn cứ trên kế hoạch tăng trưởng 5 năm 2024-2028 với mục tiêu cụ thể cuối năm 2028 sẽ đạt tổng tài sản 420.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 8.200-10.000 tỷ đồng, vốn hóa thị trường 57.000-68.000 tỷ đồng.

"ABBank không đặt mục tiêu tăng trưởng nóng, vì trong tình hình khó khăn và nhiều tồn tại mà cứ đua thì có thể phải trả giá. Chúng ta cần làm thế nào để chúng tôi đi đến lộ trình 2028 một cách lành mạnh", ông Phạm Duy Hiếu, quyền Tổng giám đốc ABBank, nói.