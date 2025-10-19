Giải mã ma trận giá vàng: Ai thực sự đang nắm quyền?

Thị trường tài chính toàn cầu những ngày này nín thở chứng kiến một cột mốc lịch sử: giá vàng tương lai chính thức vượt ngưỡng 4.200 USD/ounce. Cơn địa chấn này lan tỏa khắp các sàn giao dịch, từ New York đến London, gieo vào lòng giới đầu tư một cảm xúc lẫn lộn giữa hưng phấn và hoang mang.

Trong bối cảnh đó, một câu hỏi cốt lõi được đặt ra: Ai, hay điều gì, mới thực sự là người quyết định giá trị của kim loại quý này?

Câu trả lời không đơn giản là một cá nhân hay tổ chức cụ thể. Giá vàng không được ấn định trong một phòng họp kín, mà được hình thành từ một phiên đấu giá khổng lồ không bao giờ kết thúc, nơi hàng triệu người mua và bán trên khắp thế giới định đoạt giá trị của nó mỗi giây.

"Hai khuôn mặt" của giá vàng

Để hiểu được ai đang chi phối cuộc chơi, trước hết nhà đầu tư cần phân biệt rõ hai loại giá vàng chính thường được niêm yết: giá giao ngay và giá hợp đồng tương lai (futures price).

Giá giao ngay là giá thị trường hiện tại cho một ounce vàng thô chưa qua chế tác. Có thể hình dung đây là mức giá "sỉ" dành cho các giao dịch lớn, làm tham chiếu cho các quỹ ETF vàng và các định chế tài chính.

Khi bạn mua vàng miếng, tiền vàng hay trang sức, mức giá bạn phải trả sẽ luôn cao hơn giá giao ngay. Phần chênh lệch này được gọi là "phụ phí" (premium), bao gồm chi phí tinh luyện, chế tác, vận chuyển, tiếp thị và lợi nhuận của nhà bán lẻ.

Trong khi đó, giá hợp đồng tương lai là một thỏa thuận mua hoặc bán vàng tại một mức giá xác định vào một ngày ấn định trong tương lai. Đây không chỉ là công cụ để các nhà sản xuất và các hãng trang sức phòng ngừa rủi ro biến động giá, mà còn là tấm gương phản chiếu kỳ vọng của cả thị trường về xu hướng giá vàng sắp tới.

Vàng đang tạo ra cơn sốt trong và ngoài nước (Ảnh: ET).

Sàn đấu toàn cầu và nghịch lý giá cả

Giá vàng được xác lập chủ yếu tại hai trung tâm tài chính lớn là sàn COMEX (một phần của CME Group) tại Mỹ và Hiệp hội Thị trường Vàng London (LBMA) tại Anh. Đặc biệt, LBMA thiết lập một mức giá tham chiếu (LBMA Gold Price) 2 lần/ngày thông qua một quy trình đấu giá điện tử minh bạch, nhằm tìm ra điểm cân bằng giữa lượng mua và bán của các thành viên tham gia.

Một nghịch lý thú vị trong ngành tài chính là giá giao ngay, tức giá "hiện tại", lại được xác định dựa trên giá của các hợp đồng tương lai sắp đáo hạn gần nhất. Nghe có vẻ ngược đời, nhưng điều này hoàn toàn hợp lý. Các hợp đồng tương lai chính là nơi thể hiện rõ nhất tâm lý và cam kết "bỏ tiền thật" của các nhà đầu tư lớn.

Bằng cách phân tích khối lượng giao dịch và mức giá của các hợp đồng này, các thuật toán có thể tính toán được mức độ lạc quan hay bi quan của thị trường, từ đó tự động điều chỉnh giá giao ngay để đảm bảo sự cân bằng và thanh khoản.

Như vậy, không có một "ủy ban" nào ngồi lại để ấn định giá. Chính thị trường, thông qua các giao dịch tương lai, đã tự động quyết định giá trị của vàng ở thời điểm hiện tại.

Những "người chơi" quyền lực

Nếu cơ chế giá được vận hành bởi thị trường, thì những yếu tố nào đang điều khiển tâm lý của thị trường đó? Có 5 thế lực chính đang chi phối "ma trận" giá vàng.

Bất ổn địa chính trị: Vàng từ lâu đã được mệnh danh là "tài sản trú ẩn an toàn". Mỗi khi xung đột quân sự, tranh chấp thương mại hay khủng hoảng chính trị nổ ra, thị trường chứng khoán và các tài sản rủi ro khác chao đảo. Lúc này, dòng tiền sẽ tìm đến vàng như một nơi trú ẩn an toàn, đẩy nhu cầu và giá cả lên cao. Căng thẳng ở Đông Âu và Trung Đông trong năm 2025 là một minh chứng rõ nét cho quy luật này.

Động thái của các ngân hàng Trung ương: Các ngân hàng Trung ương trên thế giới nắm giữ vàng như một phần của dự trữ ngoại hối để chống lạm phát và duy trì sự ổn định. Kể từ năm 2023, một xu hướng đáng chú ý là nhiều quốc gia đã đẩy mạnh mua vàng nhằm đa dạng hóa kho dự trữ, giảm sự phụ thuộc vào đồng USD. Khi những "cá mập" này đồng loạt mua hoặc bán với khối lượng khổng lồ, họ tạo ra những cơn sóng lớn có thể thay đổi cục diện cung - cầu toàn cầu.

Lạm phát và lãi suất: Mối quan hệ giữa vàng và lãi suất, đặc biệt là lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), giống như một điệu valse ngược chiều. Khi lãi suất tăng, việc nắm giữ các tài sản sinh lời như trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn, khiến vàng (một tài sản không sinh lãi) mất đi sức hút. Ngược lại, khi lãi suất giảm hoặc có kỳ vọng sẽ giảm, vàng trở nên tỏa sáng. Đợt tăng giá mạnh mẽ của vàng trong năm 2025 được thúc đẩy phần lớn bởi kỳ vọng Fed sắp cắt giảm lãi suất.

Sức mạnh của đồng USD: Vì vàng được định giá bằng USD trên thị trường quốc tế, nên giá trị của nó thường biến động ngược chiều với đồng bạc xanh. Khi USD yếu đi, các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác có thể mua vàng với giá rẻ hơn, từ đó kích thích nhu cầu.

Nguồn cung từ hoạt động khai thác: Sản lượng khai thác vàng toàn cầu cũng ảnh hưởng đến cán cân cung - cầu. Chi phí sản xuất, các quy định về môi trường hay những phát hiện mỏ vàng mới đều có thể tác động đến giá thành và giá bán cuối cùng.

Chuyến tàu lượn của lịch sử và cái nhìn về tương lai

Nhìn lại lịch sử, giá vàng là một chuyến tàu lượn đầy biến động. Sau khi điều chỉnh theo lạm phát, kim loại này đã mất 65% giá trị trong giai đoạn 1934-1970, sau đó tăng vọt gần 850% chỉ trong một thập kỷ (1970-1980), rồi lại lao dốc 82% cho đến năm 2001. Kể từ đó đến nay, vàng đã bước vào một chu kỳ tăng trưởng ấn tượng, với mức tăng khoảng 600%.

Tính đến tháng 10, giá vàng đã tăng gần 50% chỉ trong một năm. Các chuyên gia tài chính hàng đầu thế giới vẫn đang chia rẽ về triển vọng. Bank of America lạc quan dự báo giá có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce vào năm 2026, trong khi Deutsche Bank và Goldman Sachs đưa ra con số thận trọng hơn quanh mức 4.000 USD. Điều này cho thấy tương lai vẫn là một ẩn số.

Đối với nhà đầu tư cá nhân, việc hiểu rõ các thế lực chi phối giá vàng là chìa khóa để đưa ra quyết định sáng suốt. Thay vì cố gắng "bắt đáy, đoán đỉnh", một chiến lược hợp lý hơn là xem vàng như một công cụ bảo toàn tài sản trong dài hạn. Việc mua định kỳ với số vốn nhỏ, cân nhắc các quỹ ETF vàng để giảm thiểu chi phí lưu trữ, và luôn so sánh mức phụ phí giữa các nhà cung cấp là những bước đi khôn ngoan.