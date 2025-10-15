Chống rửa tiền trong các giao dịch trên sàn tiền ảo, sàn bất động sản

Ngày 15/10, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc - Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống rửa tiền quốc gia - đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền.

Nhằm mục tiêu hoàn thành kế hoạch hành động quốc gia để đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám, báo cáo của Ngân hàng Nhà nước đã phân tích cụ thể một số nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn tới các tồn tại. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện cách thức và kết quả trong thời gian tới.

Ngân hàng Nhà nước đề xuất các giải pháp khắc phục về bổ sung nhân lực, tăng cường đào tạo cán bộ; về cách thức triển khai kế hoạch hành động; về thu thập, cung cấp số liệu.

Phó Thủ tướng chỉ đạo tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền (Ảnh: VGP).

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh việc phòng, chống rửa tiền là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ để ngăn chặn tham nhũng, buôn lậu, các hành vi bất hợp pháp mà còn để thúc đẩy kinh tế phát triển minh bạch, bền vững.

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp thu ý kiến của các đại biểu trong cuộc họp, hoàn thiện báo cáo (làm nổi bật những kết quả đã đạt được, có số liệu minh chứng cụ thể, nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp, nội dung công việc, tiến độ thực hiện…) gửi thành viên Ban Chỉ đạo và báo cáo lãnh đạo Chính phủ.

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị các bộ ngành, xây dựng ngay báo cáo về những nội dung đã thực hiện và dự kiến những công việc sẽ thực hiện trong thời gian tới theo phân công của Thủ tướng, nêu rõ giải pháp cụ thể gửi Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh đó các đơn vị tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đã đề ra; đồng thời tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống rửa tiền trong các giao dịch trên các sàn bất động sản, sàn tiền ảo…

Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các bộ ngành liên quan, xây dựng chương trình truyền thông về phòng, chống rửa tiền, đẩy mạnh giải thích, tuyên truyền pháp luật, làm rõ những hành vi nào được làm, hành vi nào không được làm để nâng cao nhận thức cho người dân.