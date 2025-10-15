Chân dung ông Nguyễn Hữu Tuất, CEO NextPay, vừa bị bắt cùng Shark Bình

Ngày 14/10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đáng chú ý, cùng bị khởi tố với Shark Bình còn có 9 bị can khác, trong đó có ông Nguyễn Hữu Tuất - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Chuyển đổi số NextPay - một đơn vị trực thuộc hệ sinh thái NextTech Group.

Đặc biệt, ông Nguyễn Hữu Tuất là một trong những cộng sự gắn bó lâu năm nhất với Shark Bình, đồng thời cũng là gương mặt có ảnh hưởng đáng kể trong sự phát triển của NextTech.

Ông Tuất tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Cùng với Shark Bình, ông Tuất là một trong 3 nhà sáng lập PeaceSoft - tiền thân của Tập đoàn NextTech.

Với nền tảng kỹ thuật vững vàng, ông Tuất được xem là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong sự phát triển của hệ sinh thái NextTech, góp phần đưa doanh nghiệp từ một startup phần mềm nhỏ trở thành tập đoàn công nghệ đa ngành.

Trong những năm đầu khởi nghiệp, khi vẫn còn là sinh viên, ông Tuất cùng Shark Bình đã cùng nghiên cứu, phát triển nhiều giải pháp công nghệ trong lĩnh vực thương mại điện tử và thanh toán trực tuyến, đặt nền móng cho một trong những tập đoàn công nghệ đa ngành đầu tiên của Việt Nam.

Năm 2013, ông Tuất đảm nhiệm vị trí CEO MPOS, công ty chuyên cung cấp giải pháp thanh toán trên nền tảng di động thuộc hệ sinh thái PeaceSoft.

Năm 2018, ông Tuất sáng lập và điều hành FastGo, ứng dụng gọi xe “Make in Vietnam” với mục tiêu cạnh tranh với các nền tảng quốc tế như Grab hay GoJek. FastGo từng là một trong những startup công nghệ nổi bật tại Việt Nam, mở rộng hoạt động ra Myanmar và Singapore.

Ông Nguyễn Hữu Tuất và ông Nguyễn Hòa Bình tại cơ quan công an (Ảnh: CAHN).

Theo chia sẻ của ông Tuất khi đó, FastGo không xuất phát từ cơ hội Uber rút khỏi Việt Nam mà được ấp ủ từ năm 2015, nhằm hỗ trợ các hãng taxi truyền thống trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với các ứng dụng nước ngoài.

Sau nhiều năm hoàn thiện công nghệ, đến tháng 6/2018, FastGo chính thức ra mắt, thu hút sự chú ý của giới khởi nghiệp Việt Nam.

Ứng dụng này từng được xem là "hiện tượng startup" khi tuyên bố không tăng giá cước vào giờ cao điểm, đồng thời miễn phí chiết khấu cho tài xế, chỉ thu khoản phí cố định 30.000 đồng/ngày.

Tuy nhiên, đà phát triển của FastGo bắt đầu chững lại vào cuối năm 2019. Sau 8 tháng hoạt động, số lượng tài xế chỉ tăng thêm 20.000 người, thấp hơn nhiều so với giai đoạn đầu. Từ năm 2020, FastGo dần rơi vào quên lãng.

Tới tháng 5/2021, ứng dụng chính thức ngừng cập nhật, khép lại hành trình ngắn ngủi của dự án.

Dưới sự điều hành của ông Tuất, NextPay mở rộng mạnh mẽ hoạt động ở mảng fintech, tập trung vào chuyển đổi số và thanh toán không tiền mặt. NextPay hiện cung cấp các giải pháp thanh toán điện tử, máy POS, phần mềm quản lý bán hàng và thiết bị thông minh TingBox...

Các sản phẩm này được thiết kế hướng đến nhóm khách hàng là hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp nhỏ, giúp họ tiếp cận hạ tầng thanh toán số dễ dàng và chi phí thấp hơn.

Theo thông tin công bố từ doanh nghiệp, NextPay hiện có khoảng 1.000 nhân viên, hiện diện tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, vận hành mạng lưới hơn 80.000 điểm chấp nhận thanh toán, tương đương 12% tổng số điểm POS trên thị trường Việt Nam.