Shark Bình bị bắt: Hé lộ về "gà đẻ trứng vàng" ngành bất động sản NextLand

Ngày 14/10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can với ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, ngoài dự án tiền số AntEx, Shark Bình còn tham gia mảng bất động sản với Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản NextLand.

Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản NextLand được thành lập vào tháng 2/2021 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Khi đó, người đại diện pháp luật kiêm giám đốc là ông Nguyễn Hòa Bình. Trụ sở của doanh nghiệp được đặt tại tòa nhà VTC online, số 18 Tam Trinh (Hà Nội).

Đầu năm 2022, doanh nghiệp có người đại diện pháp luật kiêm giám đốc mới là ông Đoàn Văn Tuấn (sinh năm 1992). Lúc này, cơ cấu cổ đông gồm ông Đoàn Văn Tuấn nắm giữ 40%; bà Nguyễn Hà Thủy nắm giữ 24%; còn lại 36% do bà Lê Thị Quyên nắm giữ.

Tháng 3/2022, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng. Đến tháng 4/2022, công ty tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng.

Tháng 12/2024, doanh nghiệp bất ngờ giảm vốn điều lệ xuống còn 142 tỷ đồng. Giữa năm nay, doanh nghiệp tiếp tục giảm vốn điều lệ xuống 86 tỷ đồng.

Đến tháng 9, NextLand tiếp tục hạ vốn điều lệ còn 73 tỷ đồng. Hiện ông Đào Mạnh Dũng đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và đại diện pháp luật của NextLand. Ngoài ra, ông Dũng cũng đang là người đại diện pháp luật của hàng loạt doanh nghiệp khác thuộc hệ sinh thái của NextTech.

Shark Bình tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo Công an TP Hà Nội, Shark Bình đã chỉ đạo thành lập NextLand. Sau đó một thời gian ông giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thùy làm người đại diện pháp luật.

Công ty giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thùy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng hồ sơ sổ sách kế toán để đối phó, che giấu tính chất chiếm đoạt của công ty.

Ông Bình chỉ đạo nhân viên làm giả hồ sơ, hợp đồng, bảng kê thanh toán, nhằm che đậy hoạt động tài chính bất hợp pháp, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà đầu tư.

Căn cứ các tài liệu điều tra, ngày 10/10, Công an Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Shark Bình và 9 đối tượng khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời xem xét xử lý thêm hành vi Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Công an TP đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xác định các đối tượng có liên quan đến các công ty thành viên trong hệ sinh thái của Tập đoàn NextTech.