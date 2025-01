CEO Phạm Nhật Minh Hoàng có động thái đặc biệt; nhiều tin "nóng"

Công ty thiếu gia Phạm Minh Hoàng kinh doanh ô tô điện VinFast đã qua sử dụng

Ngày 15/1, FGF công bố tham gia thị trường kinh doanh ô tô đã qua sử dụng, chuyên dòng sản phẩm VinFast.

Thông qua hợp tác với VinFast, 100% xe bán ra từ FGF đều có đặc quyền được kiểm định chất lượng tại hệ thống xưởng dịch vụ chính hãng và được giao dịch ngay tại các đại lý phân phối của hãng xe điện Việt Nam.

FGF được thành lập hồi đầu tháng 7/2024 với có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trong đó ông Phạm Nhật Vượng nắm giữ 90% cổ phần (tương đương 180 tỷ đồng).

Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của FGF là ông Phạm Nhật Minh Hoàng, con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Cùng ngày 15/1, lễ ăn hỏi vị doanh nhân sinh năm 2000 với Á hậu Phương Nhi cũng thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng.

Ông Trương Gia Bình phát ngôn mạnh

Trong phiên giao dịch ngày 17/1, FPT có thời điểm tăng lên 150.100 đồng, kết phiên thu hẹp biên độ, tăng 1,7% lên 149.000 đồng nhưng vẫn là một trong những cổ phiếu ảnh hưởng tích cực nhất lên VN-Index.

Cổ phiếu FPT đang có chuỗi phiên hồi phục sau khi bị điều chỉnh trên vùng đỉnh. Tại sự kiện về công nghệ số diễn ra mới đây (15/1), ông Trương Gia Bình gây chú ý khi đưa ra 3 cam kết mạnh liên quan đến kế hoạch đầu tư vào AI.

Ông Trương Gia Bình phát biểu tại sự kiện ngày 15/1 (Ảnh: FPT).

Trong đó, giới công nghệ xôn xao với việc người đứng đầu FPT cho biết xây dựng 2 nhà máy ở Việt Nam và Nhật Bản; 5 năm nữa (năm 2030) sẽ xây dựng 5 nhà máy AI trên toàn cầu, góp phần đưa Việt Nam là một trong các quốc gia cung cấp hạ tầng tính toán về AI hàng đầu khu vực.

Với mức tăng ở phiên vừa qua, giá trị vốn hóa của cổ phiếu tăng 3.677,7 tỷ đồng; quy mô vốn hóa ở mức 219.189,3 tỷ đồng, lọt top 5 mã cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hiện tại, quy mô vốn hóa của cổ phiếu FPT đã vượt qua HPG của Hòa Phát, VHM của Vinhomes, TCB của Techcombank, CTG của VietinBank, MCH của Masan Consummer.

Chủ tịch Novaland vướng và bác bỏ tin đồn

Tuần vừa qua, Novaland phải đăng tải văn bản phản hồi về tin đồn ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty - từ chức từ ngày 20/10.

Doanh nghiệp khẳng định thông tin trên là bịa đặt, hoàn toàn sai sự thật, gây hiểu lầm nghiêm trọng cho khách hàng, đối tác, cổ đông, nhà đầu tư và gây xôn xao dư luận.

Công ty cho biết vẫn duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, không có bất kỳ sự xáo trộn nào trong đội ngũ ban Lãnh đạo. Ông Bùi Thành Nhơn vẫn đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, trực tiếp chỉ đạo, định hướng cho các hoạt động của tập đoàn.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL đã "thủng" mốc 10.000 đồng. Mức giá đóng cửa tuần tại 9.280 đồng, giảm 6,45% trong tuần và giảm 9,46% so với đầu năm.

Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức bị bắt

Ngày 18/1, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, và ông Lê Thanh An, Phó tổng giám đốc, về 2 tội danh Tham ô tài sản và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Bà Chu Thị Thành và ông Lê Thanh An bị khởi tố (Ảnh: CQĐT).

Cùng bị khởi tố về 2 tội danh trên còn có Nguyễn Thị Bích Liên, Kế toán trưởng, và Chu Đức Mạnh, Trưởng phòng Kinh doanh Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Theo Bộ Công an, các quyết định khởi tố nêu trên là kết quả ban đầu trong kế hoạch đấu tranh làm rõ các dấu hiệu lãng phí, thất thoát trong quản lý tài chính, thuế và làm rõ hành vi chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan.

Bà Chu Thị Thành có một người con trai tên Chu Đăng Khoa. Ông Khoa có thời gian sống ở Nam Phi và kinh doanh kim cương, thường được gọi là "đại gia kim cương".

Thiên Minh Đức là đơn vị nợ thuế lớn nhất tỉnh Nghệ An. Theo thông báo của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 25/12/2024, công ty này nợ hơn 1.085 tỷ đồng tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, tính đến ngày 30/11/2024, doanh nghiệp chậm đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho 108 lao động, số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Chủ tịch "bí ẩn" của Thuduc House từ nhiệm, hội đồng quản trị hết người

Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - mã chứng khoán: TDH) thông báo nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Quang Nghĩa trong ngày 13/1.

Trong đơn, ông Nghĩa cho biết không thể tiếp tục đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) sau gần một năm 5 tháng giữ chức vụ kể từ khi được bầu vào vị trí này ngày 18/8/2023.

Ông Nguyễn Quang Nghĩa xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Thuduc House, đồng thời rút khỏi tư cách thành viên HĐQT công ty này.

Trước đó, ông Nghĩa đã hoàn tất bán ra gần 20,7 triệu cổ phiếu TDH trong thời gian 6/12/2024-19/12/2024, giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty từ 18,41% xuống còn 0,046% tương đương 52.200 cổ phiếu, không còn là cổ đông lớn của Thuduc House. Đáng chú ý là trong gần một năm rưỡi làm Chủ tịch HĐQT Thuduc House, ông Nghĩa chưa từng lộ diện trước truyền thông.

Với diễn biến này, cho đến nay, toàn bộ thành viên HĐQT Thuduc House đều đã có đơn xin từ nhiệm, quyết định chính thức sẽ cần được đại hội đồng cổ đông thông qua trong kỳ họp gần nhất. Theo dự kiến, Thuduc House sẽ triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường trong quý I. Tuy nhiên, công ty chưa công bố cụ thể về thời gian, địa điểm và nội dung.

Một cổ đông đi họp rồi trúng thưởng 500 triệu đồng

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã chứng khoán: CII) vừa công bố kết quả chương trình quay số trúng thưởng. Cổ đông có tên Trần Ngọc Bê (kèm số CCCD) trúng giải đặc biệt trị giá 500 triệu đồng .

Giải nhất trị giá 100 triệu đồng thuộc về cổ đông Nguyễn Quốc Thái (kèm số CCCD). Các giải nhì và giải ba là điện thoại iPhone, 1 chỉ vàng cũng được quay số may mắn, thuộc về 13 cổ đông có tên cụ thể trong danh sách.

Việc cổ đông được nhận quà giá trị lớn nằm trong kế hoạch khuyến khích cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 của CII.

Do cơ cấu cổ đông phân tán, các cuộc họp ĐHĐCĐ lần đầu của công ty thường không đủ tỷ lệ tham dự nên không thể thực hiện. Vì vậy, doanh nghiệp này gần đây liên tục sử dụng các phương thức khuyến khích cổ đông tham dự như tặng quà, tặng tiền.